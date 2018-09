Sát hại người yêu sau cơn ác mộng

Nửa đêm khi đang ngủ cùng người yêu và mẹ ruột, anh ta mơ bị cô này bóp cổ nên lấy dao sát hại.

Ngày 29/11, TAND tỉnh Quảng Nam trong phiên xử lưu động đã tuyên phạt Nguyễn Mai Hoàng Long (23 tuổi, Tiên Phước, Quảng Nam) 20 năm tù về tội Giết người, buộc bồi thường 90 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng, Nguyễn Mai Hoàng Long và cô gái cùng quê Đỗ Thị Trường An yêu nhau từ cuối năm 2007. Cuối năm 2013, An có thai và hai người đồng ý đi phá. Cả hai thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng khi An xuống TP Tam Kỳ (Quảng Nam) làm thêm ở quán bar. Long không đồng ý công việc này của bạn gái và nghi ngờ An có tình nhân khác.

Bị cáo Long trước vành móng ngựa. Ảnh: Mai Trung

Trong một lần ra Đà Nẵng chơi, An gọi điện thoại cho anh trai và nói chuyện với mẹ ruột mà không cho Long nghe nên anh ta nghĩ người yêu đã nói đến chuyện phá thai nên lo mình sẽ bị hãm hại. Long luôn cảm thấy bất an. Tối 11/6, khi cùng mẹ ruột đến trông giúp nhà cho người anh em đi đám cưới ở TP.HCM, Long gọi điện thoại cho An đến nói chuyện.

Long cãi nhau với An và cô gái bỏ vào nhà nằm ngủ. Sau nhiều lần gọi người yêu ra ngoài nói chuyện nhưng không được, Long vào nhà ngủ. Nằm giữa mẹ và An dưới nền nhà, Long trằn trọc, bực tức không ngủ được, cứ suy nghĩ việc An hãm hại và nói xấu mình.

Khoảng 3h sáng ngày 12/6, Long ngủ mơ thấy người yêu bóp cổ mình nên lao xuống bếp lấy dao chạy lên chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ khiến An chết tại chỗ. Lúc này mẹ Long tỉnh giấc, cố sức can ngăn nhưng bị con mình hất ra ngoài và hoảng loạn kêu cứu. Long sau đó được một người hàng xóm khuyên đến công an trình diện và bị bắt giữ.

Mai Trung