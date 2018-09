Phút đối diện kẻ nã đạn ở Thái Bình

Sau câu hỏi "giám đốc đâu", Đặng Ngọc Viết rút súng bắn vào đầu cả 3 người. Chạy sang phòng bên, anh ta tiếp tục nổ 3 phát đạn rồi tẩu thoát.

Trưa 12/9 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, anh Bùi Đức Xuân, một trong 5 nạn nhân trong vụ nã đạn tại trụ sở UBND TP, vừa trải qua cuộc phẫu thuật gắp đầu đạn phía sau đầu.

Nằm nghiêng trên giường với vết thương vừa khâu, anh Xuân kể, chiều 11/9 anh đang ngồi cùng đồng nghiệp Vũ Công Cương, ông Vũ Ngọc Dũng (Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố) trong phòng làm việc thì một người đàn ông đột nhiên đi vào hỏi: "Giám đốc Tư đâu?".

Ông Dũng ngồi gần cửa vừa hỏi gặp giám đốc có việc gì thì bất ngờ bị vị khách rút súng bắn vào đầu ở cự ly khá gần. "Hắn chĩa súng vào tôi và anh Dũng bóp cò khiến cả hai không ai kịp tránh. Trong lúc choáng váng, tôi thấy hắn bỏ chạy ra ngoài. Chỉ kịp nghe nhiều tiếng nổ liên tiếp", anh Xuân nói.

Anh Xuân với vết thương sau đầu nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Bá Đô

Tại phòng kế bên, anh Nguyễn Thanh Dương cũng trở thành nạn nhân của phát súng tiếp theo khi bị bắn sượt qua sống mũi, rách mí mắt trái. Chị Phạm Thị Lan Anh (Phó giám đốc trung tâm) vội trốn dưới gầm bàn nên bị đạn sượt qua tai. Một người nữa kịp nấp sau chậu cây cạnh, thoát khỏi đường đạn.

Một nữ cán bộ Trung tâm kể, nghe tiếng nổ chát chúa, mọi người túa ra, nhìn thấy người đàn ông chừng 50 tuổi, tay lăm lăm khẩu súng chạy trong sân, tất cả hoảng sợ đóng kín cửa. Vài phút sau, hung thủ khuất dạng. Trong trụ sở UBND TP nhiều nạn nhân nằm vật vã.

Tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình bác sĩ Lâm Anh, Phó khoa gây mê cho biết, khoảng 14h30 chiều 11/9, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân là cán bộ giải phóng mặt bằng thành phố Thái Bình. Do ông Dũng bị nặng nhất nên các bác sĩ đã chuyển lên tuyến trên (người này đã tử vong ngay trong đêm); anh Xuân bị bắn vào vùng chẩm bên phải. Anh Dương bị đạn trúng hố mắt trái.

Anh Cương hiện vẫn mệt mỏi, không muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra. Ảnh: Bá Đô

Em gái anh Dương cho hay, chiều 11/9 thấy anh gọi điện nhắn bảo vợ chuẩn bị 2 bộ quần áo mang tới bệnh viện tỉnh. "Không biết có chuyện gì xảy ra, khi đến nơi tôi thấy mặt anh đầy máu".

Tại Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Quốc Anh (Trưởng khoa chấn thương, Bệnh viện mắt Trung ương) cho biết, anh Dương được chuyển lên với vết thương vùng mắt phải. “Có hai dị vật nằm trong vùng mắt bị tổn thương, một cái nằm sâu. Nếu dị vật không gây ảnh hưởng đến dây thần kinh thì có khả năng cứu chữa, song thị lực chắc chắn sẽ bị giảm sút", bác sĩ Anh nhận định.

Vợ anh Dương (áo đen) cùng người thân túc trực bên ngoài phòng xét nghiệm. Ảnh: Việt Dũng.

Chiều nay, chánh văn phòng UBND thành phố Nguyễn Hải Trường cho biết, do Đỗ Ngọc Viết hung thủ duy nhất của vụ án đã tử vong nên công an đã đình chỉ điều tra vụ án giết người. Tuy nhiên, phía công an chưa xác nhận thông tin này.

Nguyên nhân gây án của Đặng Ngọc Viết được cho là do mâu thuẫn trong việc bị thu hồi đất ruộng phục vụ dự án khu dân cư, tái định cư và công trình công cộng phường Kỳ Bá và Trần Lãm tại thành phố Thái Bình.

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình phụ trách việc giải phóng, đền bù giải tỏa tại phường Kỳ Bá, có 3 phòng đặt tại trụ sở UBND thành phố Thái Bình.

Theo VnExpress