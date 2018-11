Phó bí thư xã ở Nghệ An đấm trưởng công an, giật biên bản

Hay tin cháu họ bị lấy lời khai, ông Anh lao đến trụ sở xã vỗ bàn, to tiếng và đấm vào ngực trưởng công an, giằng lấy biên bản.

Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Tân Kỳ đã ra quyết định kỷ luật, hình thức cảnh cáo, đối với ông Lê Ngọc Anh - Phó bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy xã Nghĩa Bình.

Trước đó vào cuối tháng 9, anh Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, trú xã Nghĩa Bình), cháu họ của ông Lê Ngọc Anh, thuê máy gặt về xã để cho thuê với giá 180.000 đồng/sào.

Sau đó, một số người ngoại tỉnh cũng đưa máy gặt đến xã để hành nghề nhưng chỉ thu 160.000 đồng/sào.

Cho rằng nhóm người này phá giá, Tuấn đã đánh ba người nhập viện. Công an huyện Tân Kỳ sau đó đưa Tuấn về trụ sở xã Nghĩa Bình để lấy lời khai làm rõ sự việc.

Trụ sở UBND xã Nghĩa Bình, nơi xảy ra vụ việc.

Hay tin, ông Lê Ngọc Anh đã xông vào nơi công an đang làm việc, giật biên bản ghi lời khai của Tuấn, vỗ bàn, to tiếng và nói rằng đây là cháu của mình. Khi lực lượng công an ngăn cản để lấy lại biên bản, ông Anh dùng tay đấm vào ngực ông Hoàng Đình Tâm - trưởng công an xã này.

Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Tân Kỳ xác định hành vi của ông Anh chưa gây thương tích cho ông Tâm và ngày hôm sau ông Anh đã mang biên bản trả lại cho lực lượng công an. Nhận thấy hành vi của mình sai trái, ông Anh đã trực tiếp tới nhà ông Tâm để nhận lỗi.

Nguyên nhân dẫn đến các khuyết điểm của ông Lê Ngọc Anh là do ông này đã uống rượu nên không làm chủ được hành vi, lời nói. Hành vi của ông Anh gây mất trật tự, cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng công an, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, đạo đức, lối sống của cán bộ...

Ngoài cảnh cáo, Ủy ban Kiểm tra cũng đề nghị chính quyền xã Nghĩa Bình xử phạt hành chính đối với ông Lê Ngọc Anh.

Đối với ông Hoàng Đình Tâm, Ủy ban Kiểm tra cũng yêu cầu rút kinh nghiệm vì chậm trễ trong việc báo cáo với bí thư đảng ủy và chủ tịch xã nơi công tác để chỉ đạo xử lý.