Phanh phui đường dây rút ruột xe bồn 

Lợi dụng vận chuyển hàng cho doanh nghiệp, tài xế đưa xe bồn đến nơi vắng vẻ rồi "rút ruột" xăng bán kiếm lời.

Lúc 8h30 ngày 19/9, tại khu vực vắng người gần kho xăng dầu Đình Vũ (thuộc Công ty CP 19/8 Hải Phòng), công an bắt quả tang lái xe Lương Quang Vinh (lái xe bồn tuyến Hải Phòng - Hà Nội) điều khiển xe mang biển Hà Nội đang cùng Đào Xuân Kiên, Phạm Văn Thắng và Phạm Quang Liệu (cùng ở Hải Phòng) rút trộm xăng dầu trên xe. Để che giấu hành vi, họ dùng bạt che kín phía ngoài xe.

Tại hiện trường, công an thu thùng phi đựng xăng loại 208 lít, can, vòi, bạt. Cơ quan An ninh Hải Phòng xác định, một số người làm cho các doanh nghiệp tại Hà Nội đã móc nối với đồng bọn ở Hải Phòng hình thành đường dây trộm cắp này.

Hôm nay, nhà chức trách cho biết đã bắt Đào Mạnh Cường (40 tuổi, trú quận Hải An, Hải Phòng) - nghi can thuê Thắng, Kiên và Liệu mua xăng dầu của các lái xe. Khám nơi ở của Cường, cơ quan điều tra thu nhiều dụng cụ hút xăng dầu.

Công an đang mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan.

