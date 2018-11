Nữ hoàng chưa tha thứ cho Camilla vì xen vào hôn nhân Charles - Diana

Mối quan hệ của Nữ hoàng Elizabeth II với bà Camilla không tốt đẹp hơn dù bà Camilla đã kết hôn với Thái tử Charles gần 15 năm.

Mối quan hệ của Nữ hoàng Anh với con dâu thứ hai chưa bao giờ tốt đẹp. Ảnh: WPA Pool.

Mùa hè năm 1988, khi cả gia đình hoàng gia đang nghỉ ngơi ở Lâu đài Balmoral, Nữ hoàng Elizabeth II đã không thể tiếp tục im lặng trước mối quan hệ ngoài luồng của Thái tử Charles và quyết định đối chất với con trai về vấn đề này.

Theo Express, những thông tin về cuộc trò chuyện này được tiết lộ trong cuốn "Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles" (Thái tử nổi loạn: Quyền lực, Đam mê và Thách thức của Thái tử Charles). Đây là cuốn sách mới nhất của tác giả hoàng gia Tom Bower.

"Nữ hoàng không thể tha thứ cho con trai tội ngoại tình, cũng như không tha thứ cho bà Camilla, bởi bà ấy đã không để cho Thái tử Charles một mình để ông ấy nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân với Diana", Bower viết trong cuốn sách.

Nhà báo người Anh cho hay Thái tử Charles từng tìm gặp mẹ để bàn về khả năng chào đón bà Camilla vào gia đình hoàng gia, dù lúc đó ông vẫn đang có vợ là Công nương Diana.

Nữ hoàng Anh được cho là đã phản ứng một cách giận dữ trước lời yêu cầu của con trai, người đứng đầu trong danh sách thừa kế ngai vàng. Cuộc trò chuyện của họ kết thúc bằng việc Charles gọi cho người tình Camilla và kể cho bà nghe tất cả trong nước mắt.

Cuốn sách của Bower xoáy sâu vào mối quan hệ giữa Nữ hoàng Anh với người con dâu thứ hai, đồng thời khẳng định dù đã hơn hai thập kỷ trôi qua kể từ khi bà Camilla bước chân vào hoàng gia, mối quan hệ này vẫn chưa bao giờ tiến triển tốt đẹp.

Sau khi kết hôn với bà Diana Spencer vào năm 1981, Thái tử Charles tiếp tục qua lại với bà Camilla Parker Bowles, người mà ông yêu từ khi còn trẻ.

Trả lời trong cuộc phỏng vấn với BBC1 Panorama năm 1995 về cuộc hôn nhân đầy rắc rối với Thái tử Charles, Công nương Diana từng tuyên bố: "Có tới ba người trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, vì thế nó hơi chật chội".

Năm 1996, Thái tử và bà Diana chính thức ly hôn sau 4 năm ly thân. Một năm sau, Công nương Diana qua đời trong vụ tai nạn xe hơi thảm khốc ở Paris, Pháp. Năm 2005, Thái tử Charles kết hôn với bà Camilla theo nghi thức dân sự.

Ảnh cưới chính thức của Thái tử Charles và bà Camilla năm 2005. Ảnh: WireImage.