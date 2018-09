Người phụ nữ bị xe tải vượt đèn đỏ cuốn vào gầm

Tông hai xe máy, cuốn người phụ nữ vào gầm rồi kéo lê 4m, xe tải chỉ dừng lại khi đâm đầu vào dải phân cách giữa đường.

Hai xe máy của nạn nhân bị ôtô tải ép trước đầu xe. Ảnh: An Nhơn

9h sáng, xe tải do tài xế Chu Văn Dũng (26 tuổi, quê Nghệ An) chạy trên đường quốc lộ 22, hướng từ huyện Củ Chi (TP HCM) về An Sương. Khi tới ngã ba Bùi Môn (huyện Hóc Môn), xe này đã đâm vào xe máy của một phụ nữ đang sang đường.

Cuốn xe máy và nạn nhân vào gầm, ôtô tải tiếp tục lao vào đuôi xe của sư cô Nguyễn Kim Ngân (22 tuổi) đang băng qua đường. Chiếc xe "điên" chỉ dừng lại khi đẩy xe máy đâm vào dải phân cách giữa làn đường quốc lộ 22.

Chứng kiến người phụ nữ bị cuốn trong gầm xe, người dân bao vây, la hét buộc tài xế phải lùi xe về phía sau để kéo nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài, đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Riêng sư cô Kim Ngân bị thương nhẹ ở chân, thoát nạn trong gang tấc.

Xe tải đã kéo lê nạn nhân 4m rồi đâm đầu vào dải phân cách. Ảnh: Châu Thành

"Lúc đó đèn tín hiệu đã chuyển sang xanh, tôi và nhiều người cho xe sang đường. Còn xe tải thì vượt đèn đỏ đã đâm xe tôi và người phụ nữ kia. Tôi may mắn là bị đâm sau nên thoát nạn", sư cô Kim Ngân run rẩy kể.

Tài xế Dũng bị đưa về trụ sở công an để làm việc.

Châu Thành