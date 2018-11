Nam hành khách bị tạm giữ vì ném vali vào nhân viên hàng không

Bị cắt chuyến bay vì đến cửa khởi hành trễ, người đàn ông chửi bới và định ném cặp vào nhân viên hãng Vietjet ở Tân Sơn Nhất.

Tối 25/11, ông H.L. (53 tuổi, ngụ tại Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là hành khách trên chuyến bay VJ396, từ TP HCM đi Pleiku đến cửa khởi hành ra tàu bay trễ nên bị cắt chuyến bay. Nóng giận, người này đến khu vực làm thủ tục bay của Hãng hàng không VietJet Air to tiếng chửi bới các nhân viên.

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng có mặt để giữ trật tự và nhắc nhở nhiều lần, nhưng hành khách này vẫn không chấp hành và tiếp tục lớn tiếng.

Khi đại diện hãng hàng không VietJet Air giải thích và đề nghị hỗ trợ đổi chuyến bay, ông H.L. đã không đồng ý, tiếp tục lớn tiếng văng tục, đập bàn chửi bới. Sau đó, người đàn ông này cầm chiếc cặp định ném vào nhân viên của hãng này.

Ngay sau đó, lực lượng an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã khống chế kịp thời, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ ban đầu chuyển Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để xử lý.

Thời gian gần đây tình trạng hành khách có các hành vi bạo lực tại khu vực sân bay liên tục xảy ra. Mới đây nhất, vào khoảng 14h20 ngày 23/11 tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã có 3 nam hành khách hành hung một nữ nhân viên Hãng hàng không Vietjet Air.

Tối 25/11, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) khởi tố nhóm thanh niên để điều tra tội danh gây rối trật tự công cộng. Theo đó, Phạm Hữu An (28 tuổi), Lê Văn Nhị (41 tuổi) và Lê Trung Dũng (34 tuổi) bị khởi tố vì hành vi đánh nhiều nhân viên hàng không và an ninh sân bay, trong đó có ít nhất hai phụ nữ bị tát, đạp.

Hữu Nguyên