Mất mạng dưới tay chủ nợ 

Đòi 700 triệu đồng không được, anh Mùi được cho là đã cầm dao đâm chết vợ của con nợ, gây trọng thương cho người chồng.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Văn Mùi (42 tuổi, trú xã Đức Thắng, Hiệp Hòa) vì có hành vi giết người.

Do mối quan hệ thân thiết từ nhiều năm nay, Mùi cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Lâm vay 700 triệu đồng kinh doanh xưởng gỗ. Đến hạn, Mùi nhiều lần yêu cầu thanh toán song chưa được. Ngày 29/10, Mùi lại tới đòi nợ và xô xát xảy ra.

Mùi cầm dao đâm vợ chồng anh Lâm bị trọng thương. Do vết thương quá nặng, vợ anh Lâm đã tử vong. Sau khi vụ án xảy ra, người dân địa phương đã khống chế Mùi, báo cơ quan công an. Do Mùi cũng bị thương nặng, công an đã đưa cấp cứu, tổ chức canh gác. Đến ngày 31/10, Mùi vẫn chưa bình phục.

Theo Công an Nhân dân