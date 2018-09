Loại nước đóng chai Tổng thống Obama dùng ở Việt Nam

Nhãn hiệu Icy được chọn làm đồ uống phục vụ trong buổi làm việc giữa Tổng thống Obama và lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Cuối tháng 5 vừa qua, Tổng thống Barack Obama và phái đoàn Mỹ đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đây là vị tổng thống Mỹ thứ ba thăm Việt Nam kể từ khi quan hệ song phương giữa 2 quốc gia được thiết lập lại năm 1995, sau chuyến công du của cựu Tổng thống Bill Clinton năm 2000 và cựu Tổng thống George W.Bush năm 2006.

Chuyến công du 3 ngày đã tạo nên nhiều dấu ấn trong các hoạt động chính thức cũng như bên lề. Hình ảnh vị Tổng thống thưởng thức món ăn bình dân bún chả Hà Nội và nhấp môi loại bia đặc trưng của Thủ đô rất thân thiện và gần gũi trong mắt người dân và giới truyền thông. Thông tin ông Obama lưu trú tại khách sạn nào, lộ trình di chuyển, được phục vụ đồ ăn và thức uống ra sao cũng được nhiều người quan tâm.

Như thường lệ, đồng hành cùng Tổng thống Obama trong chuyến công du lần này có đội ngũ đầu bếp và giám sát quá trình chế biến thức ăn. Thậm chí tất cả thực phẩm chuẩn bị sẵn ở Mỹ, mang theo trong suốt hành trình và do một đầu bếp riêng chế biến. Không một món ăn nào được phép đặt lên bàn của tổng thống nếu các phụ tá của ông không được biết rõ nguồn gốc. An ninh của Mỹ và Việt Nam đều kiểm tra an toàn thực phẩm từ đầu đến cuối quá trình chế biến, các mẫu thức ăn phải lưu lại một thời gian sau chuyến thăm mới được hủy.

Trong những buổi làm việc của Tổng thống với lãnh đạo cũng như tổ chức tại Việt Nam, mọi thứ đều được lựa chọn hết sức cẩn thận và nghiêm ngặt. Riêng loại nước uống phục vụ cho các buổi họp cũng được cân nhắc từ hàng trăm nghìn nhãn hiệu đang có trên thị trường.

Đại diện một đơn vị tổ chức sự kiện cho biết, tại buổi làm việc giữa Tổng thống Obama và lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, sau nhiều cân nhắc, nước uống Icy của Vinamilk đã được lựa chọn.

Nước đóng chai Icy sản xuất theo quy trình hiện đại. Nguồn nước ban đầu lọc qua than hoạt tính, sau đó xử lý bằng công nghệ thẩm thấu ngược RO (Reverse Osmosis) loại bỏ toàn bộ những phân tử và tạp chất có kích thước chỉ 0,001 micromet, giúp thu được nguồn nước sạch. Sau đó, nguồn nước sạch này sẽ được khử trùng bằng ozon trước khi đóng chai, đảm bảo an toàn cho sức khỏe, giữ lại hương vị tự nhiên.

