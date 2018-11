Lịch sử đượm buồn về ngôi nhà Harry - Meghan sắp tới ở

Ngôi nhà mới của cặp vợ chồng mang câu chuyện nhiều bí ẩn về Nữ hoàng Victoria và một trong những nam trợ lý của bà.

Theo thông báo từ Điện Kensington, năm tới vợ chồng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex sẽ chuyển đến Frogmore Cottage, trong khuôn viên của tư dinh Frogmore House, trước khi con đầu lòng chào đời. Đây là nơi Nữ hoàng Anh Victoria tặng cho một trong những trợ lý thân cận nhất của mình cho tới khi bà băng hà năm 1901.

Frogmore Cottage với 10 phòng phủ trong khuôn viên của Frogmore Cottage và dự kiến sẽ cần hơn 6 triệu USD tân trang trước khi vợ chồng Harry - Meghan chuyển vào ở. Ảnh: UK Press.

Abdul Karim sống tại Frogmore Cottage 10 năm cho đến khi buộc phải trở về Agra sau cái chết của Nữ hoàng Victoria. Vài giờ sau khi Nữ hoàng được chôn trong lăng mộ hoàng gia, Abdul bị buộc phải đốt tất cả thư từ nhận được từ Nữ hoàng.

Abdul Karim là một trong những phụ tá người Ấn Độ thân cận nhất và được Nữ hoàng tin tưởng nhất trong suốt cuộc đời bà. Bà thường gọi Abdul là Munshi hoặc "thầy" khi bà học tiếng Urdu từ ông.

Nữ hoàng Victoria thường xuyên gọi Abdul tới trò chuyện, bất kể khi bà ở dinh thự của mình ở Scotland, Isle of Wight hay Windsor. Nữ hoàng cũng thường mang những món quà được tặng trong các chuyến thăm hoàng gia châu Âu để tới nhà thưởng trà cùng Abdul và vợ của ông, Khadija.

Nữ hoàng Victoria đứng cạnh phụ tá người Ấn Độ Abdul Karim trong khi các quý tộc diện kiến tại cung điện vào cuối thế kỷ 19.

Tuy nhiên, sự thân thiết giữa hai người bị các thành viên tiêu cực của hoàng gia ngấm ngầm chỉ trích do phân biệt chủng tộc và ghen tị.

Tác giả Shrabani Basu, người viết cuốn sách xuất bản năm 2010 Victoria and Abdul: The True Story of the Queen's Closet Confidant, cho biết: "Đó là buổi sáng sớm, chỉ vài giờ sau khi an táng Nữ hoàng. Hoàng hậu Alexandra và Công chúa Beatrice đã đứng sẵn ở đó với rất nhiều cận vệ và họ ra lệnh binh lính xông vào nhà ông ấy, tước đi tất cả thư từ rồi đốt chúng. Đó là khoảnh khắc đau lòng trong cuộc đời Abdul. Một phần lịch sử đen tối".

Nữ hoàng Victoria trước đó cho phép trợ lý trang trí ngôi nhà Frogmore Cottage theo bất kỳ kiểu nào mà ông muốn. Basu viết: "Tôi tưởng tượng nó rất đẹp và ông ấy đã lấp đầy nó với những vật dụng xinh xắn được tặng từ các hoàng gia châu Âu. Tôi chắc chắn đó đều là những thứ kỳ lạ. Nữ hoàng đã mang chúng trong các chuyến thăm của mình tới nhà ông ấy. Họ thường cùng uống trà với nhau. Nhật ký của Nữ hoàng đề cập rất nhiều câu chuyện về những cuộc gặp gỡ của họ".

Tác giả Basu cũng cho biết Nữ hoàng Victoria là một người cởi mở và "đi trước thời đại". Theo Basu, có nhiều điểm tương đồng giữa Meghan và Abdul do Meghan là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên kết hôn với hoàng gia. Basu cho rằng đó cũng có thể là lý do vợ chồng Harry - Meghan chọn Frogmore Cottage.

Meghan - Harry trong chuyến công du tới Ireland hồi tháng 7. Ảnh: Reuters.

Ngoài Frogmore Cottage, Abdul còn được Nữ hoàng Victoria tặng cho hai ngôi nhà kiểu đồng quê là Osbourne ở Isle of Wight và Karim Cottage ở Balmoral, Scotland.