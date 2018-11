Khách sạn 9 tầng ở phố cổ Hà Nội bốc cháy, khách tháo chạy

Đám cháy bùng phát từ tầng 9 của khách sạn trên phố Hàng Than, khiến hơn 50 khách nước ngoài cùng nhân viên phải sơ tán.

Hiện trường vụ cháy tại khách sạn trên phố Hàng Than sáng 22/11. Ảnh: Hoàng Nhật.

Hơn 6h ngày 22/11, khu vực bếp ăn ở tầng 9 của khách sạn trên phố Hàng Than (Hoàn Kiến, Hà Nội) cháy dữ dội kèm theo khói bốc cao. Nhiều người trong khách sạn hoảng sợ tháo chạy ra ngoài.

Khách nước ngoài náo loạn chạy khỏi đám cháy khách sạn ở Hà Nội Khách nước ngoài tháo chạy khỏi khách sạn cháy trên phố Hàng Than sáng 22/11

"Thời điểm xảy ra cháy có tiếng kêu cứu phát ra từ khu vực tầng 8, tầng 9 của khách sạn và có người cố gắng trèo ra khỏi ban công để xuống tầng dưới", một nhân chứng cho hay.

Ba xe chữa cháy cùng cả chục lính cứu hoả được huy động tới hiện trường để dập lửa. Đến gần 7h, đám cháy được khống chế và không lan rộng sang khu vực khác.

Nhiều du khách lưu trú trong khách sạn được sơ tán ra ngoài an toàn. Ảnh: Hoàng Nhật.

Công an phường Nguyễn Trung Trực có mặt tại hiện trường phối hợp chữa cháy và phân luồng giao thông, sơ tán người dân ở khách sạn. Theo đại diện công an phường này, hơn 50 khách du lịch nghỉ tại đây, phần lớn là khách nước ngoài, được sơ tán ra ngoài an toàn và không có thương vong về người.

Khách sạn xảy ra hoả hoạn nằm giữa trung tâm phố cổ, cao 9 tầng, đạt chuẩn 3 sao và phần lớn phục vụ khách nước ngoài.

Vị trí khách sạn bị cháy sáng 22/11 trên phố Hàng Than. Ảnh: Google Map.

Sơn Dương