Kẻ mua bán hơn 160 bánh heroin thoát án tử hình

Có công giúp cảnh sát phá đường dây ma túy lớn, kịp thời cứu bạn tù khỏi tự tử, bị cáo từng bị tuyên án tử hình được giảm xuống chung thân.

Ngày 26/12, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án mua bán, vận chuyển 294 bánh heroin ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo gồm: Phan Đình Tuấn (46 tuổi); Hồ Sự Cơ (34 tuổi) cùng kháng cáo cho rằng bỏ lọt tội phạm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương (người tình của Tuấn); Nguyễn Quốc Thắng (40 tuổi); Phan Thanh Tòn (28 tuổi); Vũ Thành Trung (53 tuổi) và Cơ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

"Ông trùm" ma túy Phan Đình Tuấn trong bộ vest màu đen và đồng phạm tại tòa hôm nay. Ảnh: Anh Thư.

Là vụ án về ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tang vật lớn. Người cầm đầu là Phan Đình Tuấn được biết đến là "ông trùm" ma túy từng có thâm niên 25 năm ngồi tù. Vì vậy phiên xử được tổ chức ngay trong hội trường thuộc khuôn viên trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An. Hàng chục cảnh sát giao thông, cơ động phối hợp với lực lượng hỗ trợ tư pháp và cán bộ trại đảm bảo an ninh phiên tòa...

Theo bản án sơ thẩm hồi tháng 5, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên 5 án tử hình đối với nhóm bị cáo có đơn kháng cáo nói trên về tội mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển ma túy. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Hương lĩnh 12 tháng tù do không tố giác tội phạm.

Hồ sự Cơ