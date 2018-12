Kate từng 'không tuân theo truyền thống hoàng gia' trong ngày cưới

Trong khi hoàng gia muốn Kate búi tóc lên như tất cả những người khác thì Kate lại chỉ thích thả tóc tự nhiên.

Kate xinh đẹp trong ngày cưới hoàng tử William vào ngày 29/4/2011. Ảnh: Reuters.

Theo Mirror, Nữ Công tước xứ Cambridge từng phải thỏa thuận để có giải pháp phù hợp nhất trong ngày cưới hồi năm 2011 sau khi yêu cầu của một thành viên hoàng gia ngược hẳn với mong muốn của chính cô.

Trong bộ phim tài liệu "William and Kate: The Journey", nhà báo Ashley Pearson đã kể lại những gì đã xảy ra vào năm đó.

"Các nguồn tin hoàng gia nói với tôi Hoàng gia Anh đã nói rõ ràng với Kate rằng họ muốn cô ấy búi tóc lên vào ngày cưới. Tuy nhiên, Kate chỉ thích thả tóc, uốn xoăn lọn, và thực sự thì đây cũng là kiểu tóc mà Hoàng tử William yêu thích", bà Pearson nói.

Cuối cùng, Nữ Công tước xứ Cambridge đã phải thuyết phục hoàng gia Anh, để cô được búi một nửa tóc lên, nửa còn lại thì uốn xoăn nhẹ và thả xuống.

Đây không phải là truyền thống duy nhất mà Nữ Công tước xứ Cambridge đã phá vỡ khi cô làm đám cưới với Hoàng tử William vào ngày 29/4/2011, bởi Kate chính là "dân thường" đầu tiên được cưới vào gia đình hoàng gia trong vòng 350 năm.

"Trước đây, việc một dân thường kết hôn với thành viên hoàng gia chỉ là một giấc mơ thì giờ mọi chuyện đã thay đổi, Kate có thể sẽ là thường dân đầu tiên cưới hoàng tử trong vòng 350 năm", tác giả Jessica Jayne từng viết trong cuốn "The Duchess of Cambridge: How Kate Middleton Became A Future Queen".

Nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle là "thường dân" thứ hai được gả vào Hoàng gia Anh khi cô kết hôn với Hoàng tử Harry, em trai William, trong đám cưới cổ tích hồi tháng 5, trở thành Nữ Công tước xứ Sussex.

Trong ngày trọng đại, Meghan đã búi tóc lên để không đi ngược với truyền thông hoàng gia cũng như không khiến các thành viên hoàng gia phật ý. Tuy nhiên, Meghan vốn là người hay vấn hoặc buộc tóc lên, trong khi Kate hầu như lúc nào cũng thả tóc. Vì thế, người ta cho rằng Meghan chỉ đơn giản là cũng muốn búi tóc vào ngày cưới và việc này vô tình phù hợp với mong muốn, truyền thống của Hoàng gia Anh.