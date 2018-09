Hơn 10.000 trẻ em nghèo được xem phim 3D

Chuyến hành trình đi qua những vùng khó khăn và xa xôi nhất của tổ quốc như huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), Nam Trà My (Quảng Nam), Thanh Chương (Nghệ An), Mù Cang Chải (Yên Bái)... Ở những nơi như huyện đảo Phú Quý, nhiều em nhỏ chưa bao giờ đặt chân vào đất liền. Còn các vùng núi cao như Nam Trà My (Quảng Nam) hay Mù Cang Chải (Yên Bái), các em đến xem phim 3D chỉ với đôi chân trần không được mang dép hay mảnh áo rách chưa kịp vá.