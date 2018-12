Hơn 1.000 cảnh sát giữ an ninh trận lượt về Việt Nam - Philippines

Toàn bộ quân số của phòng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động được huy động nhằm đảm bảo cho trận đấu tối 6/12 an toàn.

Ngay sau khi trận bán kết lượt đi trên sân của Philippines kết thúc với chiến thắng của tuyển Việt Nam, hàng nghìn cổ động viên Hà Nội đã đổ xuống phố ăn mừng. Ảnh: Giang Huy.

Chiều 5/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội, cho biết đã lên phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước và sau trận đấu bán kết lượt về giải bóng đá AFF Cup 2018 tại sân vận động Mỹ Đình, giữa Việt Nam và Philippines, tối 6/12.

Theo đó, phòng cảnh sát giao thông sẽ huy động 100% quân số với hơn 1.000 người phối hợp với cả trăm cảnh sát cơ động, trật tự, công an các quận để phân luồng giao thông, dẫn, đón đoàn cầu thủ và lãnh đạo tới sân an toàn, tránh ùn tắc.

Ngoài ra, hàng chục tổ công tác tuần tra, kiểm soát lưu động dọc theo các tuyến đường gần sân vận động Mỹ Đình và các tuyến phố trung tâm quanh Hồ Gươm, để phát hiện, xử lý những trường hợp cổ vũ quá khích, vi phạm giao thông, vi phạm an ninh trật tự, gây ùn tắc.

Phòng cảnh sát giao thông cũng duy trì cả chục tổ công tác 141 ở nhiều tuyến phố, nút giao trọng điểm. Các tổ công tác này chốt trực từ chiều 6/12 đến rạng sáng để kịp thời trấn áp các trường hợp cố tình vi phạm giao thông, gây rối an ninh trật tự và đua xe trái phép.

Trong khi đó, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội, cũng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để đảm bảo trật tự trong và ngoài sân vận động Mỹ Đình khi trận đấu diễn ra. Nhiệm vụ của cảnh sát cơ động trong sân là phát hiện, trấn áp các trường hợp gây rối trật tự, hành động quá khích, đốt pháo sáng...

Công an xử lý nhiều trường hợp ‘đi bão’ quá khích Thanh niên 'đi bão' sau trận bán kết lượt đi hôm 2/12. Video: Điệp Nguyễn - Huy Mạnh

Sau mỗi trận thắng của đội Việt Nam trước các đối thủ tại AFF Cup, người hâm mộ thủ đô đổ ra đường ăn mừng, khiến nhiều tuyến phố trung tâm luôn chật kín người và xe. Nhiều cổ động viên quá khích đốt pháo sáng, nẹt bô, gây rối trật tự đã bị cảnh sát đưa về trụ sở để xử lý.

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào 19h30 tối 6/12 trên sân vận động Mỹ Đình. Trận lượt đi kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội khách Việt Nam.

Sơn Dương