Học bổng ĐH London Metropolitan, Anh

Đại diện tuyển sinh của trường sẽ trực tiếp xét tuyển học bổng 100% học phí, học bổng toàn phần (sau ĐH) và bán phần dành cho những thí sinh xuất sắc.

Hội thảo giới thiệu học bổng được tổ chức từ 18h đến 20h30 ngày 24/10 tại số 3, Cao Bá Quát, HN và 18h ngày 20h30 ngày 27/10 tại 34 Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, TP HCM.

ĐH London Metropolitan được thành lập trên cơ sở liên kết giữa hai ĐH London Guildhall và ĐH North London. Trường có 240 chuyên ngành bậc đại học, 140 chuyên ngành thạc sĩ và hơn 50 chuyên ngành đào tạo bậc tiến sĩ đáp ứng mọi nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên quốc tế. Trong đó có rất nhiều ngành học được đánh giá cao như: ngôn ngữ, quản lý, kinh doanh, kinh tế, tài chính, ngân hàng, MBA, công nghệ thông tin, marketing, kiến trúc, nghệ thuật thiết kế đồ kim hoàn, thể thao…

Trường có quan hệ đối tác và tài trợ với nhiều công ty và tập đoàn lớn tại thủ đô London như: ABN AMRO Management Services, Bank of England, Financial Services Authority, GlaxoSmithKline, HBOS Treasury Services, KPMG, London Stock Exchange, PricewaterhouseCoopers, Royal Bank of Scotland and Royal Mail… Sinh viên có cơ hội việc làm, thực tập và được dự các bài giảng thực tiễn từ chính các chuyên gia từ các công ty và tập đoàn lớn kể trên.

Chương trình đào tạo cung cấp đầy đủ những kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai của bạn. Chương trình học đa dạng, sinh viên có thể chọn lựa: số lượng môn học mỗi kỳ, học lấy một bằng cử nhân hay học kết hợp lấy hai bằng cử nhân; học lấy chứng chỉ (certificate, diploma) cao đẳng, bằng cử nhân, chứng chỉ sau đại học (Graduate diploma), hay học chương trình thạc sĩ (Msc, MA), tiến sĩ (PhD, Dr).

Trường có 2 trụ sở, một ở gần trung tâm London và một ở phía Bắc London. Hệ thống giao thông thuận tiện giữa 2 trụ sở đáp ứng nhu cầu đi lại của sinh viên. Trường đảm bảo về nơi ăn chốn ở cho sinh viên. Văn phòng hỗ trợ sinh viên quốc tế hoạt động 24/24. Sinh viên du học tại Anh được phép làm thêm 20 giờ mỗi tuần. Văn phòng hỗ trợ sinh viên có thể tư vấn hoặc giúp bạn tìm việc làm thêm trong trường hoặc bên ngoài.

Trường khai giảng các khóa học vào tháng 2 và 9 hằng năm. Ngoài ra, trường còn có một trung tâm Anh ngữ lớn tại cả 2 trụ sở chính, nhằm cung cấp sự hỗ trợ về trình độ tiếng Anh dành cho sinh viên quốc tế.

Liên hệ: Sunrise Vietnam

Hà Nội: 3A Cao Bá Quát, quận Ba Đình - ĐT: 37224878

TP HCM: 34 Mai Thị Lựu, phường Đakao, Quận 1 - ĐT: 38236160

Hải Phòng: 103 Văn Cao, quận Ngô Quyền - ĐT: 031.2640 689

Email: sunrisevietnam@fpt.vn, info@sunrisevietnam.com; Web: http://www.sunrisevietnam.com/

Ngọc Điệp