'Yêu râu xanh' xin thi hành án tử sớm vì ám ảnh

Với tội ác gây ra với người phụ nữ hơn gần 10 tuổi, Phúc luôn bị ám ảnh, tuyệt vọng và xin được chết sớm.

Trần Anh Phúc (24 tuổi, quê Cần Thơ) là tử tù trẻ nhất chờ thi hành án ở Trại giam B5 Công an tỉnh Đồng Nai. Dù vụ án đã xảy ra nhiều năm, song nhiều người vẫn chưa hết ám ảnh khi nhắc đến tội ác man rợ mà Phúc đã gây ra.

Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2009, tai ương đã ập xuống tổ ấm của anh Trịnh Duy Oai (28 tuổi) và chị Nguyễn Thị Loan (25 tuổi) ở Đồng Nai. Hôm đó, ngày 2/2/2009, trước khi đi làm anh Oai hẹn vợ con đi siêu thị sắm đồ nhưng suốt thời gian làm việc anh cứ bồn chồn, thấp thỏm, linh tính như muốn mách bảo một chuyện không lành. Chiều về thấy cửa khoá, hàng xóm bảo vợ anh đi chặt củi ở đồi tràm nhưng chờ đến tối vẫn không thấy vợ đâu, anh Oai đi tìm khắp nơi, tận sâu trong đồi tràm chỉ thấy 2 bó củi đã được xếp gọn gàng dưới một gốc cây.

Đoán được chuyện chẳng lành, anh báo chính quyền. Tìm kiếm cả đêm, đến trưa hôm sau, công an xã phát hiện ở cạnh con suối Cầu Quan trong rừng có đôi dép Lào nằm lăn lóc, bên cạnh là một bộ quần áo nữ giới bị đốt cháy. Anh Oai nhận ra đôi dép của vợ. Trong lúc lội suối tìm kiếm, anh cùng mọi người phát hiện bàn chân người thò ra, tiếp đó là phần đầu được cột chặt ở gốc tre dưới đáy suối. Anh Oai ngất xỉu khi nhận ra thi thể vợ không còn phần nội tạng.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do ngạt, ngoại lực tác động vào vùng cổ, thương tổn rách da vùng bụng, toàn bộ dạ dày, lá lách, ruột non đã bị cắt sau khi tử vong...

Tử tù Trần Anh Phúc và hiện trường tìm thấy xác nạn nhân.

Hàng chục mũi trinh sát được tỏa đi truy tìm dấu vết hung thủ và kẻ tình nghi đã lọt vào tầm ngắm của ban chuyên án. Vào thời gian trước và sau khi xảy ra vụ án, nam thanh niên dáng vóc nhỏ, nước da ngăm đen xuất hiện ở khu vực rừng tràm, đó là Trần Anh Phúc. Phúc có hai vợ, hai con, thất nghiệp, nghiện ngập và mới tới địa phương 3 ngày trước khi vụ án xảy ra. Nguồn tin của trinh sát cho hay anh ta cũng có nhiều vết xây xát, bầm tím trên cơ thể.

Ngay sau đó Phúc bị triệu tập về trụ sở công an. Anh ta khai nhìn thấy hai người đàn ông lạ đánh bắt cá tại nơi xác nạn nhân được tìm thấy vào khoảng thời gian xảy ra án mạng. Khi điều tra viên hỏi những vết cào xước trên mặt, Phúc giải thích do giận vợ nên tối hôm trước hắn bỏ đi chơi cùng với đám người đồng tính và bị đám người này “sàm sỡ” nên chống trả và bị xây xát. Sau nhiều giờ quanh co, Phúc ôm mặt nức nở: “Đúng là em bị cào nhưng là do anh ruột gây ra khi em cố ngăn cản anh ấy cưỡng hiếp chị Loan”.

Anh trai Phúc một mực kêu oan, khẳng định không liên quan đến vụ án. Nhưng chính sự giằng co giữa hai anh em ruột đã làm bộc lộ các mâu thuẫn. Đó là trong khi anh trai lộ vẻ hoang mang, lo sợ thì Phúc lại tỏ ra bình thản, nhiều khi còn đắc ý. Thái độ này của Phúc khiến cảnh sát nghi ngờ.

Một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhìn thẳng vào mắt Phúc, quyết đoán: “Hành vi phạm tội của anh chúng tôi đã rõ. Chẳng qua chúng tôi muốn tạo điều kiện để anh ăn năn hối cải, có cơ hội giảm nhẹ hình phạt nhưng không ngờ anh quá cứng đầu. Đã vậy, chúng tôi sẽ lấy mẫu da dính trên móng tay của nạn nhân xét nghiệm AND, trong vòng một giờ sẽ có kết quả. Đến lúc đó anh có khai nhận thì cũng không được giảm nhẹ hình phạt”. Nghe xong, Phúc đỏ hoe mắt rồi sụp xuống, hai tay ôm đầu. Sau vài phút im lặng, hắn xin hút liên tiếp 5 điếu thuốc và bắt đầu khai hết tội lỗi của mình.

Trần Anh Phúc có một lý lịch “đen” khi từ nhỏ đã sống lang bạt khắp nơi, chuyên trộm cắp vặt. Do không thể tranh giành địa bàn với đám côn đồ tứ xứ ở thành phố Cần Thơ, Phúc đành xin làm phụ hồ và vẫn tiếp tục giở trò “hai ngón” khi có cơ hội. Sau đó, Phúc cặp kè với người phụ nữ hơn nhiều tuổi rồi có một đứa con. Một thời gian sau, Phúc cặp kè với người khác và có thêm đứa con rồi tiếp tục phiêu dạt đến Đồng Nai và được anh trai cưu mang.

Khoảng 12h ngày 2/2, sau khi đã uống rượu với bạn bè, Phúc ra khu vườn tràm ở cầu Suối Quan, thuộc ấp Hương Phước, xã Phước Tân chích ma túy rồi nằm “phê” luôn ở đây. 14h, thấy chị Loan đang chặt củi, Phúc liền lại gần làm quen và mượn dao của chị để chặt củi giúp. Thấy Phúc nồng nặc hơi men mà lại chặt những cành cây to nên chị Loan đòi lại dao. Sau lời cãi lại, Phúc bỏ đi vì tức tối bị chị Loan mắng. Hắn về phòng trọ lấy mã tấu tự chế, quay lại chỗ chị Loan. Thấy cô gái vẫn đang chặt củi một mình, hắn nảy sinh ý định đồi bại, chạy lại ôm rồi vật xuống đất.

Bị nạn nhân chống trả quyết liệt, hắn bóp cổ đến tắt thở. Sau khi thỏa mãn thú tính, để che giấu tội ác, Phúc kéo xác chị Loan xuống con suối cách hiện trường khoảng 20 m. Sợ thi thể người xấu số sẽ nổi lên mặt nước, hắn lấy mã tấu mổ bụng ấy toàn bộ phần phủ tạng thả trôi theo dòng nước. Sau khi tháo 2 chiếc nhẫn, đôi bông tai của chị Loan, "yêu râu xanh" lấy một mảnh vải buộc cổ nạn nhân dìm sâu dưới nước, buộc chặt vào một gốc cây. Hắn gom toàn bộ quần áo của chị Loan đem đốt rồi về nhà thay quần áo. Số tài sản cướp được, Phúc mang bán và tiêu xài hết.

Với tội danh Hiếp dâm, Giết người, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án tử hình với Trần Anh Phúc. Những ngày đầu mới vào Trại giam B5 Công an tỉnh Đồng Nai, Phúc lúc lầm lì, lúc la hét cả đêm và nhiều lần xé áo quần với mục đích treo cổ tự tử nhưng đều được phát hiện cứu sống. Hắn cũng viết đơn xin ân xá nhưng không được chấp nhận.

Các cán bộ trại giam cho hay, ám ảnh về tội ác man rợ đã gây ra, hắn rơi vào trạng thái tuyệt vọng nên đã viết tiếp một lá đơn xin được thi hành án sớm thay lời sám hối.

Những ngày được sống tuy ngắn ngủi nhưng Phúc vẫn được vợ con thường xuyên đến thăm nom như nguồn động viên an ủi. Để mỗi lúc nhớ vợ con, Phúc lại ngồi tỉ mẩn đan, tỉa, kết những dòng chữ “thương vợ, nhớ con” từ các ống hút nước bằng nhựa như niềm vui cuối đời của một tử tù.

