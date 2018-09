'Yêu râu xanh' thách gia đình nạn nhân kiện

Khi bị tố cáo cưỡng bức nạn nhân 17 tuổi, Minh hăm dọa, thách thức gia đình nạn nhân đi kiện và đòi bồi thường danh dự cho mình.

Những ngày qua, người dân ngụ tại khu phố 2 (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng và xót xa cho một bé gái 17 tuổi bị kẻ đã có vợ con cưỡng bức giao cấu. Sau tất cả những hành động đồi bại nói trên, thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn hăm dọa, quậy phá gia đình nạn nhân.

Nạn nhân của vụ việc này là Ngô Thị Ngân (17 tuổi, ngụ phường Chánh Nghĩa) và nghi can là Huỳnh Minh (41 tuổi, ngụ tổ 3, khu phố 2, phường Chánh Nghĩa).

Bà Ngọc (51 tuổi, mẹ Ngân) cho hay: "Sự việc xảy là một cú sốc quá lớn mà gia đình chúng tôi vừa hay biết. Sáng 1/11, tôi đang làm móng cho khách thì chủ tiệm cắt tóc kêu ra hỏi thất thanh khiến tôi vô cùng hoảng sợ: 'Con Ngân nó bị cưỡng hiếp rồi'. Nghe câu nói trên, tôi sửng sốt và bủn rủn chân tay vì không biết nguyên nhân thế nào.

Sau đó, tôi cố gặng hỏi nhiều người ngọn nguồn của sự việc thì mới biết con mình đã bị người ta cưỡng bức giao cấu gần 2 tháng nay mà cả gia đình không ai hay biết. Bỏ hết công việc lại sau lưng, tôi chạy vội về nhà kêu Ngân ra hỏi có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, dù tôi tra hỏi cỡ nào con bé vẫn nhất quyết không chịu nói".

Gia đình Ngân rất bức xúc trước thái độ của yêu râu xanh.

Theo bà Ngọc, khi cả gia đình đang trong cơn hoảng loạn thì người đàn ông tên Minh chạy sang nói với vợ chồng bà: "Con không có gì bậy bạ với Ngân cả. Cô chú cứ nghỉ ngơi đi rồi sáng mai giải quyết. Chuyện đâu còn có đó".

Cả đêm thức trắng, vợ chồng bà không thể nào hiểu được đầu đuôi câu chuyện là từ lúc nào. Đến 6h sáng ngày 2/11, Minh lại chạy sang và mang theo những lời dọa nạt, quát tháo: "Con Ngân đâu phải là còn nhỏ mà muốn nói gì thì nói. Nhất định sáng nay, nó phải sang nói với vợ và gia đình tôi là vì say xỉn mà nói bậy bạ, làm như thế là tội cho tôi. Ông bà đưa con Ngân đi khám đi, nếu không đúng sự thật, tôi sẽ kiện ngược lại. Khi đó, mấy người phải đền bù thiệt hại danh dự mà cả gia đình ông bà đã gây ra cho tôi".

Đang nằm trong phòng, nghe những lời hăm dọa của Minh, Ngân vội vàng bật dậy và khóc mếu máo. Vừa khóc, Ngân vừa nói: "Ông "ở" với tôi, mà giờ ông còn hăm he cha mẹ tôi là có ý đồ gì. Đã vậy, con sẽ khai hết".

Nghe xong những lời bộc bạch trong nước mắt của cô gái, không còn cách nào chối cãi, Minh tuyên bố: "Không chỉ "ở" với mình tôi, nó đã ăn nằm với nhiều thằng rồi". Những lời này đã ảnh hưởng nặng nề đến danh dự của Ngân và khiến gia đình em vô cùng phẫn nộ, đau đớn.

Lặng yên trong giây lát, bà Ngọc hé lộ sự việc: "Theo lời thú nhận của Ngân, đêm 15/9, vợ chồng tôi đi ăn đám giỗ ở xa nên nhà không còn ai. Trước khi đi, tôi còn dặn Ngân phải về sớm và không được đi đâu ra khỏi khu nhà trọ. Đến 10h tối, sau khi tắm giặt xong, Ngân chạy ra võng nằm thì thấy Minh từ đâu chạy đến, lân la nói chuyện. Sau khi dò hỏi và biết vợ chồng tôi không có nhà, Minh đã rủ Ngân đi ra ngoài bằng lời nói ngon ngọt: "Anh đang có chuyện buồn nên muốn rủ em đi uống cà phê tâm sự".

Do quan hệ quen biết thân tình, Ngân đã đồng ý đi cùng với Minh đến một quán nhậu ở chung cư Chánh Nghĩa. Tại đây, Minh đã ép Ngân uống bia. Vì không biết uống nên chỉ vài ly sau đó Ngân bị say và không còn biết gì nữa.

Đến 23h cùng ngày, Minh ra lấy xe, nhưng không chở Ngân về phòng trọ mà đưa vào một khách sạn tại phường Phú Thọ (TP Thủ Dầu Một) để thỏa mãn dục vọng. Ngân đã bị Minh cưỡng bức giao cấu ngay tại khách sạn. Vì đây là quan hệ lần đầu nên Ngân bừng tỉnh vì bị đau rát. Ngân vội vàng mặc đồ và mở cửa ra về, nhưng Minh nhất quyết không cho.

Ông Tuấn (sinh năm 45 tuổi, ba của Ngân) tiếp câu chuyện trong tiếng nghẹn ngào: "Cho đến 2h ngày 16/9, Minh lấy xe chở Ngân về rồi nhét vào túi cháu 200.000 đồng. Trước khi đưa con tôi về phòng, Minh còn hăm dọa Ngân không được nói với bất cứ ai về việc xảy ra trong khách sạn. Quá đau đớn về sự việc xảy ra với con gái mình, chúng tôi đã nhờ đến lãnh đạo hội phụ nữ khu phố 2 (phường Chánh Nghĩa) để được hỗ trợ, nhưng họ nói: 'Người ta mạnh quá, làm sao đấu lại. Thôi gia đình tập trung lo làm ăn đi''.

Gia đình tiếp tục kêu oan đến công an phường Chánh Nghĩa nhưng họ nói sự việc xảy ra tại phường Phú Thọ nên bảo gia đình đến đó trình bày sự việc. Tìm đến công an phường Phú Thọ, gia đình lại đau đớn nhận được câu trả lời: "Con anh chị đồng tình thì chị thưa kiện người ta thế nào. Minh không có tội, sao anh chị lại kiện. Hơn nữa, anh chị làm vậy rồi gia đình người ta lại xào xáo nữa thì sao. Anh chị rút đơn đi, thưa mà không có bằng chứng thì không giải quyết được gì hết".

Ngồi bên cạnh chồng, bà Ngọc bức xúc: "Không những thế, mẹ Minh còn quát tháo: 'Thằng Minh ăn bánh trả tiền. Nó đi tới đâu, tao rải tiền tới đó'. Tôi không thể nào hiểu được vì sao họ lại có thể đối xử như thế với chúng tôi không một chút tình người như thế. Vì biết chúng tôi ít học, lại thấp cổ bé họng nên họ lộng hành ức hiếp. Họ gây ra sự việc lại còn vừa đánh trống, vừa la làng. Thật không có nỗi oan ức nào so sánh bằng".

Ngân tâm sự trong nước mắt: "Vì trước đến nay, gia đình ông Minh luôn coi cháu giống như con cái trong nhà. Vì vậy, cháu mới tin tưởng, đi theo ông ấy xem có chuyện gì. Không ngờ, ông ấy cố tình ép cho cháu uống say rồi đưa vào khách sạn để thực hiện ý đồ ghê tởm của mình mà cháu không hề hay biết. Cho đến khi cháu nhìn thấy được bộ mặt thật của họ thì đã quá muộn. Để đến bây giờ, không chỉ cháu bị tổn thương mà gia đình phải sống trong tủi nhục. Đã thế, ông ấy lại còn đe dọa sẽ trục xuất gia đình cháu ra khỏi khu nhà trọ. Thách thức gia đình cháu đi kiện".

Công an phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, gia đình nạn nhân đã đem đơn tố cáo đến trình báo sự việc. Mặc dù cả hung thủ và nạn nhân đều là người dân thuộc phường quản lý nhưng do vụ việc xảy ra tại địa bàn phường Phú Thọ, không thuộc thẩm quyền giải quyết của công an phường Chánh Nghĩa. Vì vậy, công an phường Chánh Nghĩa đã hướng dẫn gia đình nạn nhân đến trình báo tại nơi xảy ra vụ việc.

* Tên nhân vật đã được thay đổi