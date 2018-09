Yêu râu xanh bị bắt khi xin cưới nạn nhân

Sau khi hiếp dâm cô bé 15 tuổi, Hân hối hận và nói bố mẹ tới xin cưới nạn nhân. Tuy nhiên, khi vừa ló mặt tới dạm hỏi, hắn đã bị bắt.

Công an An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra và tạm giữ Nguyễn Thanh Hân (sinh năm 1986, quê tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nguyễn Thanh Hân vốn là con út trong gia đình có 2 người con. Hân là một thợ bạc lành nghề, năm 2013, do công việc mang lại thu nhập không cao, Hân tới Cần Thơ hành nghề buôn bán mỹ phẩm. Tại đây, Hân thuê riêng phòng trọ, ngày đi bán mỹ phẩm tối đến lại ghé ăn cơm cùng bố mẹ ruột thuê trọ ở nhà khác.

Cùng khu trọ của Hân có gia đình ông Nguyễn Hồng Hải (40 tuổi). Anh Hải có con gái là Nguyễn Thị Hồng (15 tuổi) rất xinh đẹp khiến Hân không lúc nào rời mắt. Tuy nhiên, thay vì nghĩ đến quan hệ trong sáng, Hân nảy sinh ý định đồi bại với cô bé mới lớn.

Ngày 13/11, nhân lúc hàng xóm đi vắng, nhà chỉ có em Hồng ở nhà một mình, nắm được tâm lý các em gái mới lớn thường hay thích làm đẹp nên Hân đã gọi Hồng sang nhà với ý định tặng một lọ kem dưỡng da làm quà. Lúc Hân chuẩn bị thực hiện âm mưu thì nghe có người nói chuyện bên ngoài nên hắn chưa thực hiện ý đồ.

Sau đó, khi thấy không còn động tĩnh bên ngoài, Hân bế thốc bé gái vào, đóng chặt cửa rồi làm trò đồi bại. Thỏa mãn dục vọng, Hân để cửa cho bé Hồng ra về, còn hắn nhanh chân lấy xe máy bỏ trốn. Tuy nhiên, trên đường đi, Hân nhận ra sai lầm của mình. Sau một hồi suy nghĩ, Hân vội vã về phòng trọ của bố mẹ thú tội và cầu xin họ tới nói chuyện, xin được cưới Hồng làm vợ để chuộc lại lỗi lầm, hy vọng nhà bé Hồng sẽ mủi lòng mà mở cho hắn một con đường thoát tội.

Mẹ nạn nhân bày mưu bắt tên yêu râu xanh bằng cách vờ hứa sẽ biết đơn bãi nại.

Sau khi biết con trai làm việc tày đình, nghe theo lời khẩn cầu của con, bố mẹ Hân cũng đã đến phòng trọ nơi mẹ con Hồng sinh sống để ngỏ lời “cầu hôn” nhận Hồng làm con dâu tương lai.

Tuy nhiên, sau khi Hân phóng xe bỏ trốn thì bố mẹ Hồng đi làm về đã được bé gái kể lại sự việc. Quá bức xúc trước hành vi của Hân, gia đình bị hại đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Đồng thời làm các thủ tục cần thiết để thu thập chứng cứ buộc tội tên yêu râu xanh. “Ông bà ấy qua đây năn nỉ cho hai nhà làm sui gia. Khi nào con tui đủ tuổi thì làm đám cưới, thực chất phía sau việc đó họ chỉ muốn nhà tui không làm căng, bãi nại cho con họ”, chị Nhung, mẹ Hồng nói.

Bị khước từ, cha mẹ Hân vẫn tiếp tục kiên trì tới xin được hỏi cưới Hồng lần nữa. “Vợ chồng tôi cũng không muốn chuyện xảy ra như vậy. Sinh con chứ đâu sinh được lòng. Giờ trót vậy rồi, mong họ bãi nại cho con tôi. Nhà tôi có lời dạm hỏi trước để con bé làm dâu. Sau này đủ tuổi thì cho hai đứa cưới nhau, chứ sau nó lấy chồng khác biết có hạnh phúc không”, bố mẹ Hân thuyết phục.

Nghe vậy, chị Nhung tìm cách chối khéo: “Tôi chưa thể đồng ý được. Anh chị cứ đưa cháu đến nói chuyện với gia đình tôi, xem ý cháu thế nào rồi nói chuyện sau”. Đồng thời, để “nhử” Hân phải lộ mặt, chị Nhung nói sẽ làm đơn bãi nại, nhằm tạo điều kiện cho cơ quan công an có cơ hội bắt giữ tên “yêu râu xanh” này.

Đúng như dự tính, vào trưa ngày 19/11, chị Nhung nhận được thông tin từ cha mẹ Hân báo sẽ đưa tên này đến gặp mặt. Khoảng 14h chiều, Hân cùng cha mẹ đến phòng trọ của chị Nhung, liền bị công an ập vào bắt giữ. Chàng trai sửng sốt sợ hãi tra tay vào còng trước những giọt nước mắt của cha mẹ.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.