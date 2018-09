Xe tải chở voọc và khỉ bị cảnh sát chặn bắt

Xe tải chở theo voọc và khỉ hành trình qua địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã bị cảnh sát chặn bắt.

Sáng 6/6, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) phối hợp với Cục hải quan Nghệ An chặn chiếc xe tải biển số Nghệ An tại địa phận xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương).

Tang vật mà cảnh sát thu giữ sáng nay.

Trên thùng xe tải, cảnh sát thu 5 cá thể động vật quý hiếm có trọng lượng trên 40 kg. Trong số này có một cá thể voọc chà vá (thuộc nhóm 1B, loại động vật nguy cấp, quý hiếm), số còn lại là khỉ.

Bị thẩm vấn, tài xế điều khiển Lê Hồng Quân (35 tuổi, trú xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Quân cho hay mua hàng ở Lào đưa về Nghệ An bán lại cho người có nhu cầu náu cao. Giá một cá thể voọc đã chết ở Lào từ 5 đến 7 triệu đồng; khỉ 200.000 đồng/kg. Anh ta mua đưa về Việt Nam bán cho người có nhu cầu sử dụng, nấu cao.

Tang vật được lấy mẫu phẩm đưa đi giám định.

Cơ quan điều tra đang lấy mẫu phẩm của 5 cá thể để giám định, củng cố hồ sơ. Tài xế Quân bị tạm giữ hình sự về hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Anh Thư