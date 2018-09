Xác cô giáo mầm non với 11 nhát dao trong căn nhà khoá cửa

Sau khi sát hại cô giáo, Sơn khoá cửa nhà rồi đánh xe tới công an trình diện.

Công an xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), cho biết gần 7h sáng 3/7, Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi, trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) tới đầu thú, khai nhận vừa sát hại chị Dương Thị Chung (48 tuổi, trú tại xóm 1B, xã Nghĩa Hợp).

"Công an tới nhà riêng của nạn nhân thì thấy cửa chính duy nhất bị khoá ngoài. Phá khoá vào phía trong phát hiện nạn nhân tử vong do 11 nhát dao trên cơ thể", cán bộ công an nói.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: CTV.

Gần thi thể nạn nhân là chiếc dao dài hơn 40cm, ở tường nhà là một xe máy được xác định của hung thủ để lại, trong khi xe của nạn nhân được Sơn lái tới công an để trình diện.

Nạn nhân là giáo viên mầm non, đã ly hôn, sống một mình, hai con trai đi làm ăn xa. Sơn cũng từng đổ vỡ hôn nhân, sống độc thân, ít quan hệ với làng xóm.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) và công an huyện đang tập trung làm rõ vụ án. Nghi can Sơn đang bị tạm giữ hình sự.

Anh Thư