Xác bà cụ lõa thể bị cứa cổ trong nhà

Thi thể cụ bà được phát hiện trong tình trạng lõa thể, cổ có vết cứa. Công an tình nghi người hàng xóm vừa vắng mặt tại địa phương, có liên quan.

Chiều 30/5, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an huyện Phước Long truy bắt nam thanh niên ở xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), nghi can sát hại cụ bà 75 tuổi sống một mình, làm nghề bán chuối chiên ở ấp Bình Hổ. Người đàn ông bị tình nghi hiện không có mặt tại địa phương.

Trước đó, rạng sáng 29/5 người dân xã Vĩnh Phú Tây phát hiện cụ Lê Thị Ba chết trong nhà, trên người không mặc quần áo, cổ bị cứa chảy nhiều máu. Khám nghiệm hiện trường nhà chức trách thu được con dao cán vàng nghi của hung thủ gây án, còn để lại dấu vân tay trên người nạn nhân.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định nghi can là hàng xóm với cụ Ba. Nhà chức trách đang giám định thi thể bà cụ xem có bị xâm hại hay không và điều tra thông tin đôi bông tai của nạn nhân đã bị mất.

Phong Khê