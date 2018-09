'Vui vẻ' với người lạ vì nhầm tưởng là chồng

Trời tối, thấy người đàn ông mò vào giường, tưởng là chồng mình nên chị Dần đồng ý cho quan hệ. Khi phát hiện, chị đòi bồi thường 6 triệu đồng.

Lý Văn Ton (27 tuổi, trú xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) có gia đình ở quê, nhưng đã bỏ vợ con vào tỉnh Đăk Nông làm thuê từ nhiều năm nay. Ngày 15/9, Ton từ Đăk Nông đến thôn Hiệp Thành, xã Ea M'Đró, huyện Cư M'gar, Đăk Lăk thăm người bà con là ông Hoàng Thồng Páo.

Tại đây, Ton gặp vợ chồng anh Triệu Trồng Kim (31 tuổi) và chị Lý Mùi Dần (29 tuổi) là những người quen trước đó. Ngày 16/9, Ton cùng vợ chồng anh Kim uống rượu tại nhà ông Lý Dào Kinh. Đến chiều tối, vợ chồng anh Kim lại mời về nhà mình, tiếp tục ăn uống. Đến khuya cùng ngày, vợ chồng ông Kinh ra về, còn Ton ở lại.

Anh Kim trải nệm, giăng màn ngoài phòng khách ngủ chung với Ton, còn chị Dần với 2 đứa con ngủ ở phòng trong. Nửa đêm, Ton lẻn vào phòng chị Dần, lên giường đẩy 2 đứa con nhỏ của chị sang bên rồi nằm cạnh, sờ soạng chị Dần. Chị Dần tỉnh giấc, nhưng tưởng đó là chồng mình nên vẫn nằm im, không có phản ứng gì. Thấy vậy, Ton nghĩ chị Dần đã đồng ý nên mạnh dạn làm tiếp.

Vợ chồng anh Kim đòi bồi thường 6 triệu đồng nhưng hung thủ không trả, chấp nhận đi tù vì không có tiền.

Được một lúc, thấy biểu hiện lạ, chị Dần sinh nghi, dùng tay đẩy mạnh làm Ton ngã xuống nền nhà. Lúc này, chị mới biết không phải chồng mình nên vội vàng mặc quần áo, túm cổ Ton lôi ra phòng khách. Rồi chị bật đèn, giậm chân thình thịch, lu loa gọi anh Kim: "Thằng bạn khốn nạn của ông nó làm nhục tôi đây này, ông dậy mà xem này...".

Còn Ton chỉ cúi mặt, lý nhí: "Em sai rồi, mong anh chị tha lỗi cho em". Nghe vậy chị Dần càng tức, thẳng tay giáng cho một cái tát. Sau khi nén được cơn giận, vợ chồng anh Kim bảo Ton bồi thường 6 triệu đồng thì sẽ cho qua. Lý Văn Ton nói: "Em làm thuê chỉ đủ sống qua ngày, đền 6 triệu thì em chấp nhận đi tù còn hơn". Thế là vợ chồng anh Kim gọi công an xã đến lập biên bản, gọi cả vợ chồng ông Lý Dào Kinh quay lại làm chứng.



5h sáng hôm sau, Lý Văn Ton bị giải về trụ sở công an xã, khai nhận toàn bộ sự việc như tố cáo của anh Kim và chị Dần. Ton chỉ xin bổ sung thêm rằng, lúc ăn uống tại nhà bạn, Ton chưa có ý định làm chuyện ấy với chị Dần. Chỉ đến khi ngà say, căn nhà chìm trong bóng tối và tiếng ngáy của anh Kim, Ton không ngủ được nữa mà nằm nghĩ ngợi linh tinh rồi nghĩ đến chị Dần. Rồi Ton chui ra khỏi màn, thận trọng nhìn lại thấy anh Kim vẫn đang ngủ say, hắn mới quyết định mò vào giường vợ bạn.

Chị Dần cho biết: “Dù sao thì sự việc cũng lỡ rồi, gia đình tôi cho Ton cơ hội để chuộc lỗi, nhưng nó không chịu nên phải nhờ pháp luật xử lý”. Anh Kim cho biết: "Vợ tôi triệt sản rồi nên không sợ có thai, nhưng Ton phải đưa 6 triệu đồng để bồi thường danh dự, để tôi mời thầy về cúng tẩy uế theo phong tục của người Dao". Tuy nhiên, việc lấy tiền đã không xảy ra.



Thượng tá Nguyễn Thành Tâm - Trưởng Công an huyện Cư M'gar cho biết: "Sau khi tiếp nhận vụ việc từ Công an xã Ea M'Đró, Công an huyện đã khởi tố, bắt tạm giam Lý Văn Ton về hành vi hiếp dâm. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc để xử lý theo pháp luật".

Theo Dân Việt