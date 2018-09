Vừa được đặc xá lại xách dao giết người

Mâu thuẫn trong cuộc rượu, An xách dao đâm chết một người và làm một người khác trọng thương. An vừa được đặc xá dịp 2/9 vừa qua.

Ngày 5/9, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Thường Xuân đã bắt giữ tên Lương Văn An (sinh năm 1993), trú tại xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân để điều tra hành vi giết người. Đêm trước đó, tên này đã dùng dao đâm chết một người và gây thương tích nặng cho một người khác.

Cảnh sát cho hay, Lương Văn An từng bị kết án tù tại tỉnh Tiền Giang, dịp 2/9 vừa qua, hắn được đặc xá rồi trở về nơi cư trú ở xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân.

Khoảng 23h ngày 4/9, An cùng anh ruột là Lương Văn Điệp đến nhà anh Cầm Bá Biển ở thôn Thác Làng, xã Vạn Xuân uống rượu. Trong lúc chè chén, An khoe mình mới đi tù về nên không sợ bất cứ thứ gì. Nghe lời nói không lọt tai, những người trong mâm rượu đã chửi bới An và đuổi hắn ra khỏi nhà.

Bực tức vì bị khinh thường, An liền đi đến nhà người quen ở xã Vạn Xuân mượn một con dao nhọn rồi quay trở lại nhà anh Biển để trả thù những người đã mạt sát hắn.

Khi đến nơi thấy anh Biển và anh Lê Hữu Duyên đang nằm ngủ ở dưới sân, An đã lao đến dùng dao chém liên tiếp vào người anh Duyên và anh Biển. Bị chém đứt gân, cơ động mạch chủ ở đùi và cẳng chân phải nên anh Duyên đã tử vong tại chỗ. Còn anh Biển cũng bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân.

Gây án xong, An trốn biệt vào rừng sâu. Sau hơn 5 giờ truy lùng, công an đã tóm được hung thủ.

Hoàng Lê