Vụ hài cốt dưới nền nhà: Gia đình 7 năm ngóng chờ, ngỡ con làm ăn xa

Bảy năm bặt tin con trai, gia đình bà Thìn ngỡ con đi làm ăn xa chưa về. Hàng đêm, bà nghe tiếng chó sủa lại trở dậy mở cửa đón con.

Gia đình nạn nhân ngỡ con trai làm ăn xa chưa về. Ảnh: Quang Hà

Sáng 7/12, anh Bùi Ngọc Thành (trú phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Quảng Bình) cung cấp thêm một số giấy tờ cho công an Quảng Bình để sớm nhận thi hài anh trai về chôn cất. Dù chưa có kết luận chính thức, qua lời khai của hung thủ Nguyễn Mạnh Hùng, gia đình bà Thìn đoan chắc nạn nhân chính là người thân. Tối qua, gia đình bà lên nghĩa trang phường Bắc Lý, nơi đang an táng thi hài nạn nhân để hương khói. Công an Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm ADN và hẹn tuần sau có kết quả.

Theo lời kể của anh Bùi Ngọc Thành, vào tối 3/12, anh này nhận được điện thoại của người quen báo có phát hiện hài cốt tại một phòng trọ ở đường Trường Chinh, nơi anh trai của Thành từng trọ và mất tích vào bảy năm trước.

Ngay tối đó, anh Thành khai báo thông tin với công an Quảng Bình. Theo đó, đầu tháng 6/2010, anh Bùi Tiến Dũng chuyển đến đây ở trọ cùng với Nguyễn Mạnh Hùng. Ba tháng sau thì anh Dũng mất tích. Vợ của nạn nhân từng tìm gặp Hùng, hỏi thăm thì được trả lời anh Dũng đi đâu không rõ.

Hùng viết lời khai nhận tội. Ảnh: DSL

Hai năm sau, gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có manh mối. Bà Thìn tìm gặp nhiều người làm nghề tâm linh thì đều được trả lời anh Dũng còn sống. Tin tưởng con mình hiền lành nên không có thù oán với ai, bà Thìn nghĩ con trai làm ăn xa, do vướng bận chuyện kinh tế nên chưa về nhà. Vào thời điểm mất tích, anh Dũng 29 tuổi, là kỹ sư thủy lợi, có vợ và một con trai 6 tuổi.

Bốn năm sau ngày mất tích, người vợ đơn phương ly hôn và được TAND TP Đồng Hới chấp thuận sau thời gian thông báo tìm người theo quy định.

Trở lại vụ án, từ thông tin người nhà cung cấp, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an Quảng Bình triệu tập Nguyễn Mạnh Hùng (31 tuổi, trú xã Mai Hóa, Tuyên Hóa), là người liên quan trong công việc với nạn nhân. Đấu tranh bước đầu, Hùng khai nhận giết anh Dũng do mâu thuẫn chia hoa hồng tiền cá độ bóng đá.

Trong ba tháng ở với nạn nhân, Hùng được giao ghi phơi cá độ bóng đá và nhận chia hoa hồng 10%. Hết mùa World Cup 2010, Hùng đòi bảy triệu đồng tiền hoa hồng nhưng không được trả nên xảy ra xô xát với anh Dũng. Hùng dùng song giường đánh vào đầu nạn nhân rồi đè anh này đến tử vong. Hung thủ mượn cuốc chim về đào phòng trọ chôn xác nạn nhân, mua 30.000 đồng xi măng về trám lại. Nam thanh niên này ở lại đây chừng 10 ngày rồi chuyển trọ.

Vụ giết người bị phơi bày từ khi công nhân phát hiện bộ xương người dưới nền nhà cũ ở đường Trường Chinh, TP Đồng Hới, chiều 3/12. Hài cốt được xác định là đàn ông, hộp sọ có một mảng vỡ lớn nên nhà chức trách nhận định đây là án mạng.

Hôm qua, nhà chức trách Quảng Bình đã bắt giữ Hùng. Bà Thìn cho hay sẽ chờ kết luận của cơ quan điều tra rồi đón con trai về nhà sau bảy năm xa cách, trước khi mai táng tại khu vực của gia đình ở nghĩa trang Đá Bạc.

Quang Hà