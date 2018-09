Vu cho người đi đường 'nhìn đểu' để cướp tiền

Để có cớ cướp tài sản, nhóm thanh niên đổ thừa người đàn ông đứng bên đường 'nhìn đểu' rồi xông vào đánh, lấy tiền.

Nhóm cướp bị bắt giữ. Ảnh: Nguyệt Triều

Ngày 19/11, Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vi Văn Thành (24 tuổi, quê Nghệ An) cùng 3 đồng phạm về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, tối 15/11, Thành cùng đồng bọn sau khi nhậu say đã rủ nhau đi kiếm tiền tiêu xài. Cả nhóm kéo ra đường Vĩnh Phú 35, thuộc khu phố Tây, phường Vĩnh Phú tìm "mồi".

Trên đường đi, nhóm thanh niên thấy anh Trần Văn Đức (37 tuổi, ngụ thị xã Thuận An) đứng một mình bên đường. Để có cớ cướp tài sản, chúng bảo anh Đức "nhìn đểu" mình nên xông vào đánh nạn nhân tới tấp. Một tên lượm cục gạch đập anh Đức bất tỉnh.

Lấy được hơn 3 triệu đồng, toán cướp định đón taxi đi nhậu tiếp thì bị lực lượng công an tuần tra phát hiện. Một tên bị bắt tại hiện trường, 3 tên còn lại lần lượt sa lưới sau đó.

Nguyệt Triều