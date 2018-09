Vợ suy sụp vì chồng vào nhà nghỉ với chị họ 14 tuổi

Khi biết chồng quan hệ với chị họ mình, người vợ hoàn toàn suy sụp. Trước đây, hôn nhân của hai người từng bị phản đối do anh ta từng đi tù 3 lần.

Công an thành phố Huế vừa bắt khẩn cấp và đang giam giữ Tô Hữu Đức (sinh năm 1981, trú đường An Dương Vương, TP Huế) để điều tra làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em.

Dù đã có vợ con, nhưng lâu nay Đức luôn để ý đến bé My (14 tuổi) ở gần nhà. Điều đáng nói, My chính là chị họ của vợ Đức. Thời gian gần đây, mỗi lần trong họ tộc có đám giỗ, Đức có mặt từ rất sớm, nhưng không phải để phụ giúp mà chủ yếu lân la để tiếp xúc, nói chuyện với chị họ.

Qua vài lần đi ăn giỗ, giữa Đức và My nảy sinh tình cảm. Từ đó, Đức và My thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Nhiều lần vợ Đức thấy tình cảm của chồng và người chị họ rất thân mật nên nghi ngờ nhưng không dám nói ra. Có lần, người quen bắt gặp Đức và My trong nhà nghỉ nên kể với vợ anh ta và gia đình hai bên. Lúc này, mọi người truy thì cả Đức lẫn bé gái 14 tuổi đều phủ nhận.

Thời gian gần đây, bố mẹ My phát hiện con gái có những điểm khác thường nên bí mật theo dõi. Mới đây, khi Đức và My sau khi vào nhà nghỉ thì bị người thân hai bên phát hiện. Đến lúc sự việc vỡ lở, My mới thừa nhận Đức đã nhiều lần hẹn vào nhà nghỉ.

Theo cơ quan công an, My khai Đức không ép, cưỡng bức mình để đưa vào nhà nghỉ mà một phần do cô bé đồng thuận. Khi vụ án trong giai đoạn điều tra, Đức đã bỏ trốn.

Ngày 26/8, cơ quan công an đã vận động được tên này ra đầu thú. Tại cơ quan công an Đức thừa nhận, mặc dù biết My mới hơn 14 tuổi nhưng do có tình cảm nên Đức nhiều lần chủ động rủ My vào nhà nghỉ làm "chuyện người lớn". Cũng theo Đức, dù biết My có quan hệ họ hàng với vợ mình nhưng do cô bé trẻ hơn, xinh đẹp hơn vợ nên Đức thích.

Sau khi nhận được thông báo Đức bị bắt về hành vi giao cấu với chị họ mình, người vợ trẻ hoàn toàn suy sụp. Bởi, trước đây khi lấy Đức, trong gia đình ai cũng can ngăn bởi người chồng tương lai đã 3 lần đi tù về các tội Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích. Thế nhưng, cô cứ khăng khăng vì hy vọng sau những lần vào tù, Đức sẽ trở thành người lương thiện.

Theo Công An Đà Nẵng