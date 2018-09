Vợ phi tang xác chồng từng vờ lên Facebook tìm chồng

Chứng kiến chồng bị sát hại, nhưng Tuyết Hương vẫn bình tĩnh cùng người tình phi tang thi thể sau đó lên Facebook tung tin chồng mất tích.

Sáng 17/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, ngụ thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) để điều tra tội Giết người. Đức là nghi can giết anh Vũ Văn Hành (29 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) rồi chôn xác phi tang diễn ra cách đây 2 tháng. Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi, vợ của nạn nhân và cũng là người tình của hung thủ) cũng bị bắt để điều tra.

Nguyễn Thành Đức khai với cơ quan điều tra, tối 15/12/2016, anh ta đến chòi cà phê của anh Hành (ở thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm) chơi, cùng ăn cơm và ngủ lại với gia đình bạn. Đến khoảng 2 giờ ngày 16/12/2016, Đức lấy dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực trái khiến anh Hành chết tại chỗ. Sau đó, Đức và Hương lấy chăn quấn thi thể anh Hành rồi đào hố chôn ngay trong vườn cà phê. Đến tối 16/12/2016, sợ bị phát hiện, cả Đức và Hương đã đào xác anh Hành lên rồi đem về chôn ở thôn An Bình (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm).

Trần Thị Tuyết Hương là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc người tình giết chồng mình rồi chôn xác phi tang, nhưng do có tình cảm với hung thủ nên Hương đã đồng lõa, lại còn tung tin chồng mất tích, bỏ đi TP HCM với người tình để đánh lừa cơ quan chức năng. Không những vậy, vào ngày 25/1, Hương lên Facebook với nickname Hương Trần đăng tải thông tin tìm chồng để chứng minh với bạn bè và người thân chồng đã bỏ nhà ra đi. Sau đó, Hương đến nhà bố mẹ chồng yêu cầu gia đình bán một số vật dụng tại cửa hàng điện cơ của chồng làm trước đây.

Theo cơ quan điều tra, nghi can Nguyễn Thành Đức đã có vợ và 2 con, nhưng ly dị cách đây hơn một năm do thói ăn chơi và hay hành hung vợ. Đức đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

