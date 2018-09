Vợ giết chồng vì bị ép 'quan hệ' tư thế lạ

Bị chồng bắt ép phải quan hệ theo các tư thế lạ, khó chịu, người vợ đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp khiến chồng tử vong.

Trong căn nhà còn ảm đảm nỗi buồn, ông Nguyễn Đức Bàn (sinh năm 1943) cố kể hết câu chuyện về cái chết của anh Nguyễn Đức Bản (sinh năm 1974, con trai) và hung thủ chính là cô con dâu Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1982, ngụ khu 9, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), người mà ông từng hết lòng yêu mến.

“Khoảng 12h đêm 21/9, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy cháu nội Nguyễn Ngọc Hà (sinh năm 2004, con anh Bản, chị Lan) chạy sang bảo với tôi, không biết bố thế nào mà mẹ cháu gọi mãi không được. Nghe cháu nói vậy, tôi cùng vợ chạy theo cháu Hà về nhà.

Đến nơi, trước mắt tôi là Bản đang nằm dưới nền nhà, đầu và mặt đầy vết thương. Còn vợ nó thì đang ngồi bên cạnh khóc lóc thảm thiết. Tưởng rằng con trai bị ngã, tôi liền hô hoán mọi người đưa con trai đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê. Sau đó, Bản được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Bản đã tử vong”, ông Bàn chua xót nói.

Gia đình ông Bàn đã thông báo sự việc đến cơ quan công an. Theo Đại úy Phạm Anh Tuấn (Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Cẩm Khê), sau khi nhận được tin báo từ Công an xã Tiên Lương, khoảng 15h chiều 22/9, Công an huyện đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm.

Ông Bàn đau đớn nói về cái chết của con trai.

Ông Bàn cho biết, gia đình ông sinh được 4 người con trai và một người con gái, trong đó anh Bản là con trai thứ 2. Các con của ông Bàn đều đã lập gia đình và đi làm ăn xa. Anh Bản lập gia đình với Nguyễn Thị Hương Lan là người cùng xã từ năm 2000, sinh được hai cháu là Nguyễn Thu Hà (sinh năm 2001) và Nguyễn Ngọc Hà (sinh năm 2004).

Cách đây khoảng một năm, do sức khỏe yếu nên anh Bản không đứng ra nhận cả công trình xây dựng nữa mà chỉ theo các tốp thợ làm thợ xây. Thấy chồng thu nhập bấp bênh, Lan xin vào làm nấu ăn cho một nhà hàng ở TP Lào Cai.

Cùng thời gian này, anh Bản cùng gia đình nhiều lần nghe thấy người dân đồn đại chị Lan có quan hệ bất chính với một nam thanh niên ở Lào Cai. Trước những thông tin về mối quan hệ bất chính này, anh Bản có đánh chị Lan. Sau đó, chị Lan đã thú nhận có quan hệ bất chính với người thanh niên trên, đồng thời xin lỗi ông Bàn, bà Tâm, hứa với anh Bản sẽ chấm dứt quan hệ.

Theo lời khai của Lan tại cơ quan điều tra, trước hôm xảy ra sự việc được khoảng 2 ngày, anh Bản cùng Lan về nhà để lo việc vay mượn tiền sửa sang lại căn nhà. Tối 21/9, sau khi ăn cơm, xem phim ở nhà ông Bàn xong, Lan, anh Bản và con gái về nhà ngủ. Sau khi cho con gái ngủ xong, anh Bản và Lan "quan hệ" với nhau. Sau đó, Lan nằm ngủ, còn anh Bản đi sang nhà ông Bàn hút thuốc lào.

Một lúc sau, anh Bản trở về nhà và tiếp tục đòi vợ quan hệ. Thậm chí, anh Bản còn kéo Lan xuống nền nhà, bắt thực hiện các tư thế “lạ”. Do bản thân đang phải điều trị phụ khoa, theo chỉ định của bác sĩ phải kiêng quan hệ tình dục nên Lan liên tục từ chối và nói: “Tôi là vợ anh chứ không phải là con vật!”.

Khai với cơ quan điều tra, Lan cho biết anh Bản vẫn thực hiện và bóp cổ vợ ép phải quan hệ. Lan không đồng ý, cố gắng vùng vẫy để chạy ra ngoài và vớ được ngay bên cạnh một chiếc gậy gỗ mà hàng ngày anh Bản thường mang theo để phòng thân.

Sẵn những mâu thuẫn tình cảm vợ chồng từ trước, cộng thêm cơn đau đớn về thể xác, Lan vung gậy lên và đập liên tục vào đầu, mặt chồng cho đến khi nạn nhân nằm gục xuống nền nhà. Sau đó, Lan chạy ra phía trước nhà, ném chiếc gậy gỗ xuống ao và bảo con gái chạy sang nhà ông Bàn gọi cấp cứu.

Dựa vào những lời khai của Lan, cơ quan công an đã vớt được chiếc gậy gỗ là hung khí gây án. Hành vi của Lan chưa đủ cấu thành tội Giết người nên cơ quan cảnh sát điều tra huyện Cẩm Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hương Lan về hành vi Cố ý gây thương tích và tiến hành điều tra làm rõ.

