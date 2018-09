Vờ đâm xe rồi hiếp dâm, cướp tài sản

Thấy chị Vân đi một mình, Khởi giả vờ đâm xe rồi giúp đỡ nạn nhân. Lợi dụng người phụ nữ không để ý, hắn đã khống chế và giở trò.

Ngày 23/5, Công an huyện Vị Thủy (Hậu Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khởi (23 tuổi, ngụ xã Vị Thanh) về tội hiếp dâm và cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h30 ngày 18/5, sau khi uống rượu tại nhà một người bà con ở xã lân cận, Khởi đi xe máy về nhà. Trên tuyến đường nối Vị Thanh - Cần Thơ, Khởi nhìn thấy chị Vân (33 tuổi, ngụ Cần Thơ) đang chạy xe ga trước mặt.

Men rượu lâng lâng trong người, lại thấy người phụ nữ đi một mình trên đường vắng khiến Khởi nảy sinh ý đồ xấu. Khởi chạy xe bám theo sau chị Vân chờ cơ hội ra tay. Khi đến đoạn đường gần cầu Gốc Mít (xã Vị Trung, huyện Vị Thủy), Khởi tăng ga áp sát rồi đạp vào đuôi xe chị Vân làm nạn nhân mất thăng bằng, ngã xuống lề đường.

Nguyễn Văn Khởi và hiện trường gây án hiếp, cướp.

Khởi tiếp tục chạy xe vượt lên rồi dừng lại quan sát. Lúc này, chị Vân hỏi Khởi: “Sao đâm tôi ngã lại bỏ chạy?”. Khởi trả lời: “Không có, chị có sao không?”. Khởi quay xe lại, chị Vân nhờ Khởi giúp dựng xe lên. Trong lúc đỡ xe, bất ngờ Khởi siết cổ và đè chị Vân xuống mương nước ven đường.

Chị ra sức chống cự, vùng vẫy nhưng không thoát khỏi sự khống chế của yêu râu xanh. Sợ bị nguy hiểm đến tính mạng, chị Vân năn nỉ Khởi buông tha. Khởi dọa: “Nếu cho sướng thì tha, không thì giết”.

Do sợ bị giết chết nên nạn nhân đành xuôi tay cho Khởi thực hiện hành vi thú tính. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Khởi lục soát túi quần nạn nhân lấy đi chiếc điện thoại cùng 500.000 đồng rồi lên xe bỏ chạy. Khởi về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ với vợ như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, chị Vân cố sức đi ra đường và kêu cứu. Nhận được tin báo, công an tỉnh Hậu Giang và công an huyện Vị Thủy khẩn trương đến hiện trường, lập biên bản sự việc và đưa chị Vân đi bệnh viện cấp cứu. Tang vật thu giữ được tại hiện trường gồm đôi dép nhựa đã cũ, nghi của hung thủ bỏ lại.

Trong 3 ngày, qua sàng lọc trên dưới 100 người nghi vấn quanh khu vực xảy ra vụ án, công an xác định Khởi là nghi can số một. Quá trình công an mời đến làm việc cùng những chứng cứ thu thập tại hiện trường, Khởi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Từ lời khai của Khởi, công an đã thu giữ chiếc điện thoại của chị Vân mà Khởi giấu trong bao gạo ở nhà. Đồng thời tạm giữ xe máy mà Khởi sử dụng vào thời điểm phạm tội. Khởi đã có vợ và một con gái mới 6 tháng tuổi.

Theo Pháp Luật TP HCM

* Tên nạn nhân đã được thay đổi