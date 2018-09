Vợ con sát thủ giết chủ hiệu cầm đồ bị đe dọa tính mạng

'Có người nói sẽ giết tôi và các con để trả thù. Họ nói những câu rất ghê như nợ máu phải trả bằng máu, mạng đền mạng... khiến tôi rất hoang mang', chị Hiền tâm sự.

Ngày 7/6, chị Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi, trú xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh) cho biết, vừa gửi đơn đến các cơ quan công an địa phương và tỉnh đề nghị có biện pháp đảm bảo an toàn cho gia đình vì cho rằng đang bị "khủng bố" tinh thần.

"Mấy ngày qua, tôi nhận được rất nhiều thông tin đe dọa từ dư luận. Có người bắn tin, sẽ giết tôi và các con để trả thù. Họ nói những câu rất ghê sợ như nợ máu phải trả bằng máu, mạng đền mạng... khiến tôi vô cùng hoang mang", chị Hiền nói.

Sau khi chồng bị bắt, chị Nguyễn Thị Hiền phải đóng cửa nhà đưa hai con trai đến nhà người thân trú ngụ.

Trong đơn thư gửi cơ quan công an, người vợ trẻ viết: "Việc làm của anh Hải, mẹ con tôi hoàn toàn không biết nhưng xác định đó là hành động sai trái. Anh Hải phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, những ngày qua tôi nghe nhiều lời đe dọa sẽ có người ám hại mẹ con tôi từ gia đình nạn nhân khiến mẹ con tôi rất hoang mang, lo sợ. Tôi làm đơn này kính mong cơ quan pháp luật có biện pháp đảm bảo an toàn để cuộc sống của chúng tôi được bình yên".

Ngay sau khi chồng bị bắt vì liên quan đến vụ thảm án giết hai vợ chồng chủ hiệu cầm đồ, chị Hiền đã phải đưa các con tạm lánh đến nhà người thân vì cho rằng cuộc sống bị ảnh hưởng. Người mẹ trẻ tâm sự, hiện rất lo lắng cho tương lai của các bé vì chúng còn quá nhỏ.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau khi tiếp nhận đơn thư sẽ có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho gia đình chị Hiền. Ông Lê Văn Thảo, Phó trưởng công an xã Đông Thịnh, cho biết trong các cuộc giao ban gần đây đều quán triệt lực lượng làm nhiệm vụ an ninh trên địa bàn phải đề phòng tình huống xấu.

“Chúng tôi cũng lo ngại phía gia đình nạn nhân vì quá đau xót, phẫn uất dẫn đến những hành động không mong muốn”, ông Thảo nói. Theo ông Thảo, những ngày qua chưa ghi nhận có hiện tượng khủng bố hay đe dọa trực tiếp đến những người thân của hung thủ Nguyễn Văn Hải.

Trước đó, giữa buổi sáng ngày 1/6, nhiều người dân xóm 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn thấy căn nhà của vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng (48 tuổi), chị Lê Thị Loan (47 tuổi) đóng cửa bất thường. Khi cánh cửa được mở, họ thấy xác đôi vợ chồng này gục chết trên vũng máu. Thi thể chi chít các vết chém, nhiều phần không còn nguyên vẹn.

Hơn 30h gây án, nghi can Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, trú xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) bị bắt. Bước đầu, hung thủ khai nhận, sau khi sát hại vợ chồng chủ hiệu cầm đồ, hắn cướp 2 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động. Gây án xong, hung thủ gọi em trai chở đi trốn.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, tạm giam Hải để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Hiện, em trai hung thủ là Nguyễn Xuân Hà cũng bị bắt để làm rõ hành vi che giấu và không tố giác tội phạm.

Hoàng Lê