Vợ chồng hot boy cung cấp hàng đá cho dân chơi Sài Gòn

Tường với vẻ đẹp trai và cô vợ xinh xắn thường xuyên đến các vũ trường, quán bar để nhảy nhót và buôn "hàng trắng".

Ngày 16/1, Công an quận 11 (TP HCM) tạm giữ hình sự 11 nghi can trong đường dây mua bán ma túy đá do Tạ Thái Tường (21 tuổi) và vợ là Trịnh Gia Huệ (20 tuổi) cầm đấu.

Vợ chồng Tường - Huệ tại cơ quan công an. Ảnh: Kiến Tường.

Trước đó vào tháng 9/2013, trinh sát phát hiện nhiều thanh niên nghi vấn thường ra vào rất đáng ngờ ở các quán bar tại TP HCM. Qua xác minh, cảnh sát phát hiện một đường dây ma túy có qui mô lớn, chuyên cung cấp hàng cho dân chơi quán bar, vũ trường. Tường "hot boy" cùng vợ được xác định là những kẻ đứng sau điều hành.

Theo điều tra, vợ chồng này tuy còn trẻ nhưng thủ đoạn rất tinh vi. Chúng thu nạp nhiều đàn em là những con nghiện ma túy để đảm đương việc giao nhận “hàng”. Ngoài ra, "hot boy" này còn lôi kéo nhiều họ hàng thân thích như cậu ruột, anh em họ… để lập đường dây khép kín.

Đội cảnh sát ma túy quận 11 kết hợp cùng Phòng cảnh sát ma túy (PC 47) Công an TP HCM đã lên phương án triệt phá. Qua theo dõi, mới đây hàng chục trinh sát bất ngờ ập vào nhà Tường trên đường Ông Ích Khiêm (quận 11) bắt giữ vợ chồng này cùng nhiều chân rết trong đường dây.

Khám xét căn nhà, cảnh sát thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp, hàng đá, heroin... mà tên này chưa kịp tiêu thụ.

Phạm Anh Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Kiến Tường.

Tường khai lấy hàng của người tên Hùng để tiêu thụ. Từ lời khai này, một nhóm trinh sát lên đường truy bắt Phạm Anh Hùng (Hùng “Sít”, 26 tuổi). Tuy nhiên, tên này tỏ ra rất cảnh giác trong quá trình đi chuyển khi luôn nhìn trước ngó sau. Quyết không để hắn thoát, các trinh sát bám theo suốt quãng đường dài. Khi Hùng "Sit" vừa ghé vào quán cà phê trên đường Ba Tháng Hai (quận 10) thì các trinh sát ập đến.

Khám xét nhà Hùng tại quận Bình Tân, cảnh sát thu giữ thêm lượng lớn ma túy tổng hợp. Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.

Kiến Tường