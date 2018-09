Vợ bị chồng đập chết vì lấy tiền sắm Tết

Chỉ vì người vợ lấy một triệu đồng để mua sắm Tết, người chồng nhẫn tâm ra tay sát hại vợ một cách tàn độc.

Nạn nhân của vụ việc là bà Su Nhật Ly (sinh năm 1969, ngụ tổ 8 Cây Da, thôn Đăk Á, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), hung thủ chính là Voòng Mằn Phí (tên thường gọi Vương Lê Minh, sinh năm 1961, chồng bà Ly). Hắn nhẫn tâm xuống tay hạ sát người từng đầu ấp tay gối với mình bằng búa, dưới sự chứng kiến của hai con thơ.

Sự việc xảy ra những ngày giáp Tết nhưng đến nay không khí tang thương ảm đạm vẫn bao trùm cả thôn xóm, khiến người dân nơi đây không cầm được nước mắt. Ông Hoàng Văn Hội, công an viên xã Bù Gia Mập, láng giềng của kẻ sát nhân cho biết: “Khoảng 20h ngày 25/1, tôi nhận được điện thoại của đồng chí Phó thôn thông báo vợ chồng ông Phí bà Ly đang xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, gây náo loạn cả thôn xóm. Sau đó, chúng tôi kết hợp với các đoàn thể ở địa phương nhanh chóng có mặt hiện trường nhằm tổ chức hòa giải về việc bà Ly đã lấy một triệu đồng để trả nợ và mua sắm Tết khiến ông Phí nổi cáu”.

Hai vợ chồng ông Phí.

Ông Hội cho biết thêm: “Do Voòng Mằn Phí là người Hoa, không biết tiếng Việt nên chúng tôi phải nhờ người dân giỏi tiếng Hoa nhất trong vùng để phiên dịch, phân tích cho ông Phí hiểu thấu đáo mọi chuyện. Sau đó, thấy ông Phí tỏ ra hài lòng và bà Ly cũng đã thay đồ để ngủ nên chúng tôi mới an tâm ra về. Lúc đó là 0h30 ngày 26/1".

Vừa rửa chân tay, chuẩn bị chợp mắt thì ông Hội lại nghe tin báo ông Phí lại đánh vợ. Ông vội vàng quay lại hiện trường. Khi mọi người có mặt trong nhà, bà Ly đã gục chết, với nhiều vết chém ở vùng đầu, máu chảy lênh láng, cạnh bên là hai trẻ thơ đang gào khóc thảm thiết bên xác mẹ.

Một người hàng xóm của nạn nhân cho hay: “Do đêm khuya, mọi người đã say giấc, nhà lại thưa thớt nên không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Ly. Chỉ khi thấy bé gái học lớp 3, con lớn bà Ly và ông Phí chạy đến gọi to nhờ cứu mẹ thì chúng tôi mới chạy đến trợ giúp nhưng cũng đã muộn".

Gây án xong, kẻ thủ ác hoảng loạn tâm thần, vọt thẳng ra phía sau khu vườn điều rậm rạp hòng trốn thoát nhưng chẳng may hắn đã rơi tọt xuống ao. Hắn tiếp tục bò lên được sát mép bờ tránh sự truy lùng gắt gao của lực lượng công an.

Tuy nhiên, đến khoảng 3h10 cùng ngày thì lực lượng chức năng tìm thấy nơi ẩn núp của hắn. Sau khi khống chế hung thủ, lực lượng công an phát hiện tên sát nhân không còn nhận biết được gì, có dấu hiệu bị ngất do trời rét đậm, nên nhanh chóng đưa hắn đến trạm Y tế Đăk Ơ cấp cứu. Sáng ngày 27/1, xác bà Ly được người thân được di chuyển về Đồng Nai an táng, hai con của bà nương nhờ bên họ ngoại.

Nhiều người thân và bạn bè của bà Ly cho biết, trước khi chính thức nên nghĩa vợ chồng thì ông Phí đã có một người con riêng, đã lớn và sinh sống ở Đồng Nai. Bà Ly và ông Phí về lập nghiệp ở tổ 8 Cây Da từ năm 2002, có với nhau hai mặt con chung, đứa lớn là bé gái, học lớp 3 và đứa út là trai đang học lớp 1.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi