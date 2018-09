Vây bắt tên cướp sát trụ sở công an

Phát hiện nam thanh niên giật sợi dây chuyền của người phụ nữ, công an phường 13, quận 3, TP HCM lao ra truy đuổi, vây bắt kẻ này.

Tên cướp sát trụ sở công an bị bắt giữ. Ảnh: Châu Thành

Trưa 26/8, nhiều công an phường 13 (quận 3) đang ở trụ sở trên đường Lê Văn Sĩ thì nghe tiếng hô "cướp, cướp". Cùng lúc đó một thanh niên phóng xe Dream từ trong hẻm bên hông ra ngoài.

Công an, lực lượng dân phòng liền lao ra truy đuổi. Chạy đến đường Nguyễn Phúc Nguyên (quận 3), cách nơi gây án khoảng 2 km, lực lượng truy đuổi đã ép xe và bắt gọn tên cướp.

Tại cơ quan công an, anh ta khai Lê Văn Sang (23 tuổi, ngụ Tân Bình). Nghi can này cho biết do cần tiền tiêu xài nên chạy xe máy trên nhiều tuyến đường ở quận Phú Nhuận, quận 3... "tìm mồi". Đến hẻm 315/2 Lê Văn Sĩ, Sang áp sát giật sợi dây chuyền của người phụ nữ đang đi bộ.

Châu Thành