Vào cửa hàng, cướp ôtô tiền tỷ giữa ban ngày

Giả vờ xem chiếc Mercedes rồi yêu cầu lái thử, Thắng lợi dụng lúc nhân viên không để ý, cho xe phóng thẳng ra phố.

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Tiến Thắng (39 tuổi, ở quận Đống Đa, TP Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 18/9, một nam thanh niên đến đại lý kinh doanh xe ôtô ở số 425 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Gia Thụy, quận Long Biên), ngắm nghía và đặt vấn đề đi thử chiếc ôtô Mercedes.

Chiếc xe Mercedes bị phóng khỏi cửa hàng.

Lợi dụng lúc nhân viên của cửa hàng sơ ý, thanh niên này đã phóng vọt chiếc xe trị giá 1,4 tỷ ra đường Nguyễn Văn Cừ. Lúc này, một số cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ gần khu vực đó, phối hợp cùng người dân đã chặn được chiếc xe và giữ người thanh niên cố tình phóng chạy. Trước khi dừng lại, chiếc Mercedes đã va chạm với một số ôtô và xe máy đi cùng chiều.

Trước đó, một nam nhân viên của cửa hàng được phân công ra tiếp và giải đáp những câu hỏi của Thắng. Thắng nói muốn mua chiếc xe ôtô Mercedes trên. Trước khi phóng vọt đi, Thắng ngồi vào vị trí lái một mình. Nhân viên cửa hàng đứng ngoài xe. Thắng đã đóng cửa xe ôtô một lần, rồi lại mở ra, trao đổi điều gì đó với nhân viên bán hàng. Trong lúc nhân viên đang tập trung một việc khác, chiếc xe do Thắng điều khiển đã tăng tốc.

Theo thông tin ban đầu của người dân, khi thực hiện hành vi trên, Thắng có biểu hiện “ngáo” đá. Khi bị đưa về cơ quan công an, Thắng tỏ ra bất hợp tác. Tuy nhiên khi xem lại đoạn băng mà camera của đại lý ôtô lưu lại, Thắng không có biểu hiện gì của tình trạng “phê” ma túy. Anh ta loanh quanh xem một số xe ôtô bày trong cửa hàng rồi mới “chọn” chiếc Mercedes để ngay gần lối ra. Một điều tra viên cho biết, sau gần một tuần đấu tranh và căn cứ hình ảnh được camera ghi lại, cơ quan công an đủ cơ sở xác định khi gây án Thắng không "phê" ma túy đá như biểu hiện của anh ta lúc bị bắt. Trước đây, nghi can này từng có một tiền án liên quan đến ma túy.

Theo An Ninh Thủ Đô