Uống 'bùa tàng hình', tự tin đi cướp tiệm vàng

Vì thầy bói bảo đốt lá bùa rồi uống sẽ không ai thấy mình, Cương hồn nhiên xông vào tiệm vàng cướp dây chuyền rồi bỏ chạy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) vừa khởi tố bị can đối với Lê Thị Cương (ngụ xã Thành Đông, huyện Bình Tân) về tội Cướp tài sản. Cương là nghi can chính trong vụ cướp tiệm vàng Thanh Thủy tại chợ Tân Lược (huyện Bình Tân).

Lê Thị Cương bị bắt ngay sau khi hồn nhiên cầm dây chuyền vàng chạy trốn.

Theo đó, rạng sáng 1/8, Cương thuê xe ôm từ nhà đến chợ Tân Lược. Khi đến chợ, Cương vào tiệm vàng Thanh Thủy giả vờ hỏi mua sợi dây chuyền vàng 24k, trọng lượng 3 chỉ vàng. Tiếp đó, Cương yêu cầu chị Ngọc (chủ tiệm) lấy thêm mặt dây chuyền hình trái tim, trọng lượng nửa chỉ vàng.

Cương cầm sợi dây chuyền và mặt dây chuyền trên tay rồi lợi dụng lúc chị Ngọc lo tính tiền, thiếu quan sát, Cương cầm sợi dây chuyền bỏ chạy. Chị Ngọc phát hiện tri hô, người dân gần đó truy đuổi theo, vây bắt được Cương.

Trong quá trình điều tra, Cương khai nhận, cách đó vài hôm trước khi gây án, bị can gặp một người phụ nữ xem bói và cho một miếng bùa. Người này nói đó là "bùa tàng hình", đốt uống vào thì sẽ không ai thấy được mình. Cũng vì lòng tham và thiếu hiểu biết nên bị can đốt uống để tàng hình đi cướp vàng. Không ngờ mới lần đầu thì đã bị bắt.

Theo Pháp Luật TP HCM

* Tên chủ tiệm đã được thay đổi