U70 vác kiếm đâm chết người trên bàn nhậu 

Chuốc hết 3 lít rượu, mâu thuẫn xảy ra. Đốc vác kiếm đâm chém loạn xạ khiến một bạn nhậu chết tại chỗ, một người khác bị chặt đứt gân tay chân.

Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) ngày 23/8, cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp Lê Thế Đốc (sinh năm 1950), trú tại xã Định Tường, huyện Yên Định để điều tra hành vi giết người.

Trước đó vào chiều 21/8, người dân phát hiện tại nhà ông Đốc đang xảy ra vụ thảm sát giữa ông này và hai người bạn khác cùng quê. Khi lực lượng an ninh có mặt thì phát hiện ông Lê Đình Thời (sinh năm 1971) gục chết trên vũng máu ở góc nhà, nạn nhân còn lại là Lê Chí Trứ (sinh năm 1961) bất tỉnh với nhiều vết thương khắp cơ thể. Ông này được đưa đi cấp cứu nhưng hiện rất nguy kịch.

Nhà riêng nghi can Lê Thế Đốc, nơi xảy ra vụ thảm án.

Theo lời khai của nghi can Lê Thế Đốc, chiều đó ba người rủ nhau mua 10 lít rượu về nhà riêng của ông này ở thôn Thành Phú, xã Định Tường nhâm nhi. Lai rai hết khoảng 3 lít thì mâu thuẫn xảy ra. Đốc bất ngờ rút thanh kiếm giấu sẵn trong nhà hạ sát hai bạn nhậu.

Khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách thu giữ một thanh kiếm dài khoảng 70 cm còn dính máu, được cho là hung khí gây án; một can đựng rượu 10 lít (còn khoảng 7 lít), đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, vết máu vương vãi khắp nền nhà và trên các bức tường.

Trưởng công an xã Định Tường, Trịnh Viết Quân, cho biết, nạn nhân Thời chết trong tư thế ngồi ở góc nhà, còn ông Trứ thì nằm bất tỉnh ngoài hè, trên người có nhiều vết chém sâu gây đứt gân tay, gân chân.

Khi công an đến nơi thì Đốc đang múc nước giếng đem đi rửa vết máu. Thấy đông người đến nhà, nghi can tỏ ra khá thản nhiên, ông ta còn nhờ đưa xác hai bạn nhậu về quê giúp. Tại đồn công an, bước đầu Đốc khai nhận chính y là hung thủ gây tội ác.

Cả ông Thời, ông Trứ và Đốc đều sinh sống một mình ở quê. Vợ con họ đều bỏ đi xa vì không chịu được thói nghiện rượu của chồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Lam Sơn