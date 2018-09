U60 sát hại người tình 10 năm bằng búa đinh

Mâu thuẫn tình cảm, ông Thắng dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu bà Thu khiến người tình tử vong rồi bỏ trốn.

Người dân khu ngõ chợ Khâm Thiên (Hà Nội) vẫn chưa hết xót xa về cái chết của nạn nhân Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1958, ở ngách 85, ngõ 165, phố chợ Khâm Thiên) bị sát hại tại nhà riêng ngày 12/6.

Hôm đó, như mọi ngày, người nhà gọi bà Thu dậy để chuẩn bị ăn sáng nhưng mãi không thấy lên tiếng. Mọi người vừa mở cửa phòng đã thấy có vết máu, nhìn xung quanh thì thấy bà được quấn chăn dựng ngồi ở góc tủ. Kiểm tra thấy bà đã chết từ bao giờ, người nhà sợ hãi gọi điện trình báo công an phường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi khoanh vùng, cơ quan điều tra đã triệu tập nghi can là ông Trần Đình Thắng (sinh năm 1958, ngụ tại quận Ba Đình, Hà Nội), chồng hờ của nạn nhân nhưng ông này đã vắng mặt không lý do tại nơi cư trú.

Ông Thắng bị bắt khi đang trốn tại Hưng Yên.

Cơ quan điều tra đã huy động hơn 10 trinh sát hình sự truy bắt nghi can. Đến 16h cùng ngày, nghi can bị bắt khi đang ở bến xe Hưng Yên. Sau một giờ đồng hồ đấu tranh, hung thủ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai, vào lúc 0h30 ngày 12/6, do mâu thuẫn tình cảm nên ông Thắng đã dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu bà Thu và dùng dây dù siết cổ đến chết, sau đó lục ví nạn nhân lấy gần 4 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn. Hung thủ đón xe taxi về Hà Nam, tiếp tục đi xe khách sang tỉnh Hưng Yên, khi đang ở khu vực bến xe Hưng Yên thì bị trinh sát hình sự tóm gọn.

Hung thủ có nhà ở Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội), có vợ và một con trai đang công tác tại Bệnh viện Việt Đức. Cuộc sống cơm không lành, canh không ngọt nên vợ chồng Thắng ly thân từ năm 2002, sau đó 3 năm thì gặp bà Thu và ông góp gạo thổi cơm chung từ đó đến nay. Từ ngày chuyển về chung sống tại nhà người vợ hờ, Thắng bỏ nghề xây dựng, chỉ phụ giúp việc nhà.

Nạn nhân cũng từng có một đời chồng và 4 người con (3 trai, một gái), trước đây thường buôn bán đồ ăn ở cổng trường Đại học Thủy lợi nhưng vài năm gần đây bỏ nghề, hay đi chùa cúng bái. Sau khi chồng bị bệnh qua đời từ nhiều năm trước, nạn nhân từng sống cùng một người đàn ông khác nhưng được một thời gian thì đường ai nấy đi.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh VnExpress

Cuộc tình với ông Thắng chỉ là “rổ rá cạp lại” nhưng hai người sống rất tình cảm, con cái nạn nhân cũng rất quý dượng và được ông này chăm lo nhà cửa, đỡ đần trông nom con cái. Cậu con trai đi làm ăn tại Trung Quốc. Các con gái đã xây dựng gia đình, ngôi nhà 5 tầng nơi xảy ra án mạng chỉ có vợ chồng cô con út về sống cùng mẹ.

Không khí tang thương bao trùm cả căn nhà vừa xảy ra án mạng. Gia đình vừa đưa tiễn nạn nhân ra nghĩa trang về, ai nấy đều mệt mỏi, ánh mắt buồn đau, nghẹn ngào không nói nên lời.

Hàng xóm cho biết, “vợ chồng” nạn nhân vốn sống rất chan hòa và không có điều tiếng gì, tuy nhiên gần đây hay xảy ra cãi vã. Ông Thắng nghi ngờ bà Thu có quan hệ ngoài luồng nên hay bực tức, ghen tuông. Khoảng vài tháng trước, ông ta lấy chiếc xe máy của cậu con riêng bỏ đi, mới về nhà được vài hôm thì gây án mạng. Nạn nhân được nhận xét là người rất tốt bụng, ăn nói nhẹ nhàng, hàng xóm đều quý mến, không ngờ lại phải chết thảm dưới tay người đàn ông “đầu gối, tay ấp” suốt 10 năm.

Theo Pháp Luật Việt Nam

*Tên nạn nhân đã được thay đổi