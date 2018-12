'Tú ông' điều hành đường dây bán dâm có nữ sinh viên

Mỗi lần gái bán dâm, Định được hưởng một nửa số tiền, ngoài ra Định còn thu thêm của khách mua dâm nửa triệu đồng.

Sáng 1/12, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can đối với Hoàng Đức Định (26 tuổi, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội Môi giới mại dâm.

Trước đó, đêm 19/11, cảnh sát hình sự Nghệ An phối hợp Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) ập vào một khách sạn ở phường Hưng Dũng (TP Vinh) bắt quả tang hai đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Hai cô gái tuổi đời ngoài 20 khai thực hiện hành vi bán dâm dưới sự sắp xếp của Hoàng Đức Định.

Theo cảnh sát, đường dây gái gọi do Hoàng Đức Định điều hành luôn dao động khoảng 10 cô gái, trong đó phần lớn là sinh viên ở địa bàn. Thủ đoạn của Định là lân la tới các trường đại học, cao đẳng làm quen với các nữ sinh có ngoại hình cao ráo để đặt vấn đề "làm thêm" bằng việc đi khách. Định sau đó lên mạng xã hội làm quen với đàn ông có nhu cầu mua dâm.

Hoàng Đức Định tại cơ quan công an.

Khi tìm được khách, Định sẽ đứng ra sắp xếp các địa điểm mua bán dâm tại các khách sạn. Giá mỗi lần "vui vẻ" với các cô gái có ngoại hình ưa nhìn là 1-2 triệu đồng; với các sinh viên chân dài và dáng cao thì 4-5 triệu đồng/lượt. Mỗi lần giao dịch thành công, ngoài hưởng 50% tiền bán dâm của các cô gái, Định còn thu thêm 500.000 đồng của khách mua.