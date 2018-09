Tử hình vợ bí thư xã giết người quỵt nợ

Ngoài vụ án trên, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra bà Hường liên quan việc nữ thủ quỹ xã Kim Long là bà Dương Thị Thủy Bình Hà (54 tuổi) mất tích. Theo một lãnh đạo công an tỉnh này, bà Hường không thừa nhận đã giết bà Hà mà cho biết có chở về nhà mình để làm thịt gà. Đang nhổ lông thì cầu dao điện hỏng, bà này nhờ bà Hà sửa và không may bị điện giật chết. Lo sợ phải chịu trách nhiệm, Hường lôi xác bà Hà ra sau vườn chất củi, đốt liên tục trong 3 ngày. Tuy nhiên, công an cho rằng những mẩu xương thu được trong vườn đã bị đốt cháy hết nên không thể giám định ADN. Vì thế, cơ quan điều tra xác định chưa đủ cơ sở xử lý bà Hường về tội Giết người mà chỉ có thể khởi tố về hai tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Trộm cắp tài sản (lấy điện thoại của bà Hà). Vụ việc đã được tách riêng để tiếp tục điều tra, củng cố các chứng cứ khác nhằm làm rõ tội lỗi của bà Hường.