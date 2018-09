Tử hình kẻ sát hại vợ hờ bằng 14 nhát dao

Trong lúc người tình đang nhặt rau, An vung dao lớn chém hơn chục nhát vì nghi ngờ chị có người đàn ông khác.

Theo nội dung vụ án, năm 2008 sau khi vợ bỏ nhà đi, Nguyễn Thành An (48 tuổi, quê Tây Ninh) thuê nhà trọ ở huyện Gò Dầu, Tây Ninh để chung sống với chị Thủy như vợ chồng cùng 2 con riêng của người này. Một thời gian sau, cả 2 thường phát sinh mâu thuẫn do An nghi ngờ "vợ" quan hệ với người đàn ông khác nên anh ta bỏ về nhà ở với mẹ đẻ.

Lúc này, An bắt đầu nảy sinh ý định giết chị Thủy rồi tự tử. Anh ta viết 3 lá thư tuyệt mệnh trong đó có nói đến việc sẽ "hành quyết" người đầu ấp tay gối.

Sau khi ra tay giết vợ hờ, An tự tử nhưng được cứu sống. Ảnh: Bình Nguyên.

Sáng 19/4/2012, An rủ một số người bạn đi nhậu sau đó quay về nhà lấy một con dao bản lớn cuộn vào chiếc áo khoác rồi chạy đến phòng trọ của chị Thủy. Thấy chị này đang ngồi nhặt rau, gã vung dao chém thẳng vào đầu làm người tình ngã xuống rãnh nước. Anh ta tiếp tục chém thêm hơn chục nhát vào người nạn nhân làm chị tử vong tại chỗ.

Sau khi ra tay, An để lại 3 bức thư tuyệt mệnh trong phòng của chị Thủy rồi về nhà treo cổ tự tử nhưng được người nhà phát hiện cứu sống.

Tháng 7/2012, TAND tỉnh Tây Ninh đã xử sơ thẩm tuyên phạt tử hình đối với An. Bị cáo đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt sau đó.

Ngày 21/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã đưa vụ án ra phúc xử. Tại tòa hôm nay, An thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Anh ta cũng xuất trình nhiều giấy tờ chứng minh gia đình có nhiều người có công với cách mạng, bà nội là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bị cáo và gia đình cũng đã bồi thường thêm một phần thiệt hại cho phía nạn nhân nên xin tòa giảm án cho cơ hội được sống.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, hành vi của An là đặc biệt nguy hiểm, mặc dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng không thể xem xét giảm án nên đã bác kháng cáo tuyên y án tử hình.

Bình Nguyên