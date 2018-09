Tú bà lôi kéo hai em gái bán dâm

Có tiền án về tội Chứa mại dâm, Chinh tiếp tục phạm vào con đường này và lôi kéo 2 em gái của mình mua vui cho khách.

Ngày 14/6, Công an TP Tân An (Long An) tiếp tục tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Chinh (43 tuổi, ngụ Cần Thơ) về hành vi Chứa mại dâm.

Theo điều tra, nghi can này có tiền án về tội Chứa mại dâm ở thị xã Long Khánh (Đồng Nai). Mới ra tù vài tháng, Chinh về miền Tây mở quán cà phê "đèn mờ" ở Tân An.

Ngoài việc phục vụ khách làng chơi khi có nhu cầu, Chinh còn lôi kéo 2 em gái đã có chồng làm tiếp viên và tham gia bán dâm. Rạng sáng 10/6, công an kiểm tra quán phát hiện hai em của Chinh đang "mây mưa" cùng khách.

Ngô Tư