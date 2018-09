Trưởng công an nã súng khiến chủ tịch xã nhập viện lĩnh 12 tháng tù

Dùng súng bắn đạn cao su nã vào chủ tịch xã, nguyên trưởng Công an xã ở Nghi Lộc (Nghệ An) lĩnh án.

Sáng 9/2, TAND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Ngọc Thấu (44 tuổi, Nguyên trưởng Công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thấu tại tòa sáng nay.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 9/11/2017 ông Thấu sau tiệc ăn nhậu và hát karaoke với bạn thì tới trụ sở làm việc. Tại đây ông Thấu gặp ông Nguyễn Đình Thanh (Chủ tịch xã) để đề nghị cho đổ đất sửa đường trước khu vực trạm y tế xã.

Bị chủ tịch xã không đồng ý với lý do trời mưa nên ông Thấu xửng cồ trong trạng thái ngà hơi men “Làm như bay thì tau bắn bay đi”.

Dứt lời, vị trưởng Công an chạy tới xe máy của mình lấy một khẩu súng bắn đạn cao su (bên trong có 5 viên đạn), cầm súng đứng ở sân bắn chỉ thiên một phát đạn. Nghe tiếng súng nổ, một cán bộ uỷ ban xã đã ra can ngăn và tước lấy khẩu súng này giao cho phó công an xã cất vào tủ.

Bị tước súng, Thấu tiếp tục vào phòng làm việc của mình lấy thêm một khẩu súng bắn đạn cao su khác cùng một hộp đạn. Tiếp đó, ông ta sang phòng làm việc của ban công an xã để lấy lại khẩu súng của mình vừa bị tước. Hai tay hai khẩu, ông Thấu chạy đi tìm chủ tịch để chửi bới, hăm dọa.

Thấy vậy, ông Thanh cố giằng co để tước súng song bất thành. Ông Thấu được xác định đã nổ tổng cộng 13 phát súng. Hậu quả khiến ông Thanh bị trúng ba phát đạn ở hai bả vai phải nhập viện cấp cứu.

Vết thương trên người ông Thanh. Ảnh: Anh Thư.

Sau khi nổ súng, nghi can còn lấy một thanh kiếm dài gần một mét đe dọa nhiều người, trong đó có một nữ phó chủ tịch xã. Một lúc sau thì bị lực lượng chức năng khống chế.

Tại phiên toà sáng nay, bị cáo Thấu thừa nhận về hành vi, gửi lời xin lỗi đến các cấp chính quyền, xin lỗi ngành công an, xin lỗi chính quyền và toàn thể nhân dân xã Nghi Quang vì đã để mất niềm tin. Tòa tuyên bị cáo Thấu 12 tháng tù giam.

20 năm trước, bị cáo Thấu từng bị phạt 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, song được hưởng án treo.