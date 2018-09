Trụ trì chùa Bồ Đề không liên quan đến việc mua bán trẻ em

Ngày 3/8, Trang bị bắt do trong thời gian làm quản lý nhà mở tại chùa Bồ Đề đã bán một bé trai đang được nuôi tại đây với giá 40 triệu đồng cho Nguyệt. Tháng 6 vừa qua, em bé này tử vong do bị bệnh khi chưa tròn một tuổi. Sự việc được phanh phui khi một người đàn ông thường đến chùa làm thiện nguyện phát hiện sự mất tích của em. Ngày 12/8, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt về tội Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. Mức phạt thấp nhât với tội này là 3 năm tù, cao nhất là lên tới chung thân.