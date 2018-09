Trụ trì chùa Bồ Đề bất ngờ về nghi án mua bán trẻ em

Sư thầy Thích Đàm Lan cho rằng, nhà chùa chỉ biết người, không biết hành vi, cử chỉ thế nào nên không thể cấm hay ngăn chặn kịp thời được.

Trước sự việc Công an Hà Nội bắt Nguyễn Thị Thanh Trang, người phục vụ ở chùa Bồ Đề để điều tra về hành vi buôn bán trẻ em ngày 3/8, sư thầy Thích Đàm Lan cho biết: “Về việc này, nhà chùa không ngờ Trang đã làm như vậy và cũng không ngờ cô ta là con người như thế. Cô ta có hoàn cảnh vất vả, lang thang cùng con không có nơi ở và đến chùa xin ở nhờ vào khoảng tháng 9 âm lịch năm 2010".

Theo vị trụ trì, từ khi vào chùa, Trang không có biểu hiện tính xấu. Trang ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, thông minh nên nhà chùa giao làm tổ trưởng quét dọn khu nuôi trẻ em. Trong thời gian làm việc, cô ta làm tốt công việc trong chùa. "Thực sự nhà chùa không hiểu lý do gì mà Trang lại làm việc đến mức bị bắt như thế này. Nhà chùa chỉ thấy nói là cô ta đi cùng với một người phụ nữ, bị dụ dỗ đi làm việc gì đó mà thầy chưa biết cụ thể như thế nào", sư thầy Đàm Lan nói.

Sư thầy cho rằng, nhà chùa chỉ biết người, không biết hành vi, cử chỉ thế nào nên không thể cấm hay ngăn chặn kịp thời được. "Việc của Trang thế này, nhà chùa không thể kiểm soát được hành vi tự chủ của cô ta. Trong chùa, cô ta chỉ là tổ trưởng quét dọn khu nuôi trẻ em, giúp sổ sách cho nhà chùa chứ không phải là quản lý như cơ quan báo chí đã thông tin. Nói là cô ta quản lý làm ảnh hưởng tới nhà chùa. Công việc nhà chùa do Thầy trực tiếp quản lý chứ làm sao mà cô ta làm được. Đối với Trang, nhà chùa cứu giúp lúc hoạn nạn. Nhà chùa không biết rõ được bản chất, tâm tính của mỗi con người thế nào, nhưng sự việc như vậy làm nhà chùa bị ảnh hưởng. Trong việc này, nhà chùa không biết làm thế nào, chỉ biết làm đơn để nhờ cơ quan pháp luật, chính quyền địa phương có biện pháp can thiệp kịp thời, nhà chùa đã 3 lần làm đơn nhờ công an điều tra sự việc liên quan đến báo chí nêu", sư Thích Đàm Lan cho hay.

Sư thầy Thích Đàm Lan cho hay, không hề biết chuyện đứa bé bị bán trong chùa.

Theo vị trụ trì chùa Bồ Đề, Nguyễn Thanh Trang hiện có 3 đứa con. Trang có 2 người con trai với chồng trước, hoàn cảnh khó khăn nên chồng bỏ ba mẹ con. Sống ở nhà chồng bị dì ghẻ với bố chồng đối xử không công bằng, sợ mẹ con cô tranh chấp nhà cửa nên dì ghẻ đuổi mấy mẹ con đi. Cô đem con đi lang thang, đến chùa xin ở nhờ cùng với 2 đứa con.

Trước khi vào chùa, Trang đã được công an phường Bồ Đề xác minh nhân thân. Sau một thời gian ở chùa, cô có một người yêu làm thợ xây, hai người có một đứa con gái, không cưới do người yêu cũng đã có vợ. Đứa bé này sau đó theo Trang vào ở nhà chùa.

Trong thời gian ở Chùa Bồ Đề, Trang thường xuyên đi về với bà ngoại. Hiện nay, 3 đứa con của cô ta mỗi đứa một nơi, một đứa con trai đang ở chùa Bát Tràng, một đứa con gái ở chùa Bồ Đề và đứa con trai còn lại đang ở nhà bà ngoại của Trang. Hoàn cảnh của bà cũng rất khó khăn, tuổi cao không nuôi nổi cháu nên đang xin nhà chùa cho đứa bé vào ở trong chùa.

“Nhà chùa không hề biết việc đứa bé bị bán. Trong thời gian ở chùa, Trang chủ yếu làm công việc dọn dẹp nhà cửa, chứ không phải chăm bé. Khi thấy cô ta chăm cháu bé này tại chùa, nhà chùa có hỏi thì cô ta cho biết đó là đứa cháu đến chơi ít ngày. Vì vậy, nhà chùa chấp nhận cho cháu bé ở lại chùa.

Vài ngày sau đó, Trang đưa đứa bé đi thì nhà chùa không hề biết. Đứa bé đó không có tên trong danh sách của nhà chùa quản lý và Trang không hề báo thông tin cháu bé cho nhà chùa hay cho địa phương vì bảo là cho cháu chơi vài ngày.

Chính nhà chùa đã phải làm đơn đến cơ quan điều tra vào cuộc. Nhà chùa cho rằng Trang sai phạm thì phải chịu tội chứ không ai có thể chịu tội thay. Bản thân nhà chùa thấy rất buồn bởi sự việc này làm ảnh hưởng rất lớn đến nhà chùa", sư thầy Đàm Lan nói.

Chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội), nơi từng được mệnh danh là "thiên đường" của những đứa trẻ bị bỏ rơi đang đứng trước nghi vấn của dư luận là kênh trung gian mua bán trẻ mồ côi. Có thông tin cho rằng, mỗi đứa trẻ được đưa vào chùa Bồ Đề, người môi giới sẽ nhận được 5-7 triệu đồng tiền lại quả. Nếu đứa trẻ này được nhận làm con nuôi, nhà chùa sẽ được "cung tiến" vài chục đến hàng trăm triệu đồng từ cha mẹ nuôi chúng.

Tuy nhiên, cả chính quyền phường Bồ Đề và sư trụ trì Thích Đàm Lan đều phủ nhận những thông tin trên. Sư thầy còn khẳng định, nếu làm sai sẵn sàng đi tù.

Phân tích dưới góc độ pháp lý, một số luật sư cho rằng, việc chùa Bồ Đề nhận quá nhiều trẻ em vào chùa nuôi như vậy là không đúng với tinh thần của Luật Nuôi con nuôi và Luật Hôn nhân và Gia đình cũng như không đảm bảo cho trẻ phát triển bình thường về thể chất và tâm sinh lý.

Theo Đời Sống Pháp Luật