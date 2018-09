Trộm vứt két sắt chứa hàng trăm triệu đồng xuống sông

Rút được 37 triệu đồng, tên trộm vứt két sắt tang vật xuống sông mà không biết trong két còn hàng trăm triệu đồng.

Ngày 2/8, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mười (43 tuổi, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Mười tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, sáng 28/7, ông Nguyễn Văn Nam (trú ở xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi két sắt phía trong chứa 95 triệu đồng tiền mặt; 14 chỉ vàng; 8.000 Yên Nhật với tổng giá trị khoảng 250 triệu đồng cùng nhiều sổ tiết kiệm trị giá trên một tỷ đồng.

Công an Quỳnh Lưu tổ chức nhiều mũi xác minh truy xét. Sàng lọc nhiều đối tượng nghi vấn, hai ngày sau cảnh sát bắt Nguyễn Văn Mười khi đang có mặt tại nhà riêng.

Mười thừa nhận sáng 28/7 đã đột nhập vào nhà của ông Nam khuân két sắt lên xe máy chở về nhà ở huyện Anh Sơn, cách hiện trường khoảng 70km. Đục két sắt, Mười rút được 37 triệu đồng tiền mặt. Nghĩ đã hết tiền nên hắn ta mang két ra sông Lam gần nhà phi tang.

Tang vật chiếc két sắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ lời khai của Mười, cảnh sát vớt chiếc két sắt và kiểm đếm phía trong có chứa 14 chỉ vàng, 8.000 Yên Nhật, 58 triệu đồng tiền mặt cùng sổ tiết kiệm.

Vụ án đang được làm rõ.