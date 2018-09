Trộm vàng của bố chồng rồi giả vờ bị cướp

Biết bố chồng có tiền, vàng cất trong nhà, Cúc đã lấy trộm sau đó tự trói tay chân mình rồi bò ra sân hô hoán bị cướp.

Sáng 2/7, sau nửa tháng điều tra, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết thủ phạm chính là Nguyễn Thị Thu Cúc (21 tuổi, con dâu của bị hại). Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối với cô về hành vi trộm cắp tài sản. Hiện nghi can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên chưa áp dụng biện pháp tạm giam.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Cúc biết bố chồng đang có tiền, vàng cất trong phòng riêng. Ngày 13/6, trong khi ở nhà một mình để giữ con nhỏ, chị đã lục tìm trong tủ của bố chồng lấy một chiếc nhẫn và một dây chuyền vàng cùng 2 triệu đồng tiền mặt cất giấu. Chị tự trói chân tay rồi bò ra sân và kêu hàng xóm cứu vì bị cướp.

Chị ta cho biết, trước đó 30 phút có một người tới vờ thu tiền truyền hình cáp sau đó dùng dây dù trói tay, chân mình lại và lục tìm toàn bộ nhà cửa để lấy tài sản. Sau khi lục tủ của vợ chồng Cúc lấy được 4 triệu đồng, tên cướp tiếp tục vào phòng bố chồng để lấy vàng và tiền. Khi tên cướp đã bỏ đi chị cố lết ra khỏi nhà kêu cứu.

Thượng tá Phan Văn Thông cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ, sau hơn nửa tháng, Cúc đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình và tự tạo hiện trường vụ cướp để tránh sự nghi ngờ.

Quốc Dũng