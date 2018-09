Trộm ung dung trải chăn, ngủ tại hiện trường

Khi bị bắt, Hải khai từng đột nhập nhà nạn nhân 4 lần. Có lần, hắn còn trải chiếu ngủ dưới gầm giường tới sáng.

Công an huyện Hoài Đức vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1989, ở Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Có lần không lục được gì, Hải trải chiếu ngủ dưới gầm giường ở hiện trường.

Theo tài liệu điều tra, chiều 30/4, Hải trèo tường, đột nhập nhà anh Nguyễn Phi (ở cùng thôn) để lấy trộm tài sản. Đang lúi húi tại tầng 2, tên trộm bị chủ nhà phát hiện nên lập tức bỏ chạy. Người dân địa phương và tổ công tác Đồn Công an Dương Liễu đã truy đuổi, bắt giữ Nguyễn Xuân Hải.

Đây là lần thứ 4 Nguyễn Xuân Hải đột nhập nhà anh Phi. Hắn khai, có lần “ghé thăm” nhà anh Phi nhưng không lục lọi được tài sản nên đã trải chăn xuống gầm giường ngủ một giấc no say đến sáng mới đi.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ giữa tháng 4 đến nay, Nguyễn Xuân Hải đã liên tiếp gây ra 5 vụ trộm cắp trên địa bàn xã Dương Liễu.

Theo An Ninh Thủ Đô

* Tên nạn nhân đã được thay đổi