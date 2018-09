Trộm bẻ khóa xe máy trong 3 giây

Phá khóa xe máy

Công an xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu (Nghệ An), cho hay đã bàn giao tang vật chiếc xe máy trong một vụ mất trộm cho công an huyện Quỳnh Lưu điều tra.

Trước đó, chiều 1/11, anh Sơn (trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) chạy xe máy tới một quán cà phê ven quốc lộ 48 tại địa bàn Quỳnh Lưu để chơi. Anh dựng xe ở cổng đi vào phía trong vài phút, lúc quay ra chiếc xe đã bị kẻ gian lấy trộm.

Trích xuất camera an ninh tại đây cho thấy nghi phạm là hai thanh niên lạ đứng cạnh chiếc xe trước lúc thực hiện màn phá khóa trong 2-3 giây. Một trong hai kẻ này ngồi lên xe tẩu thoát.

Đêm cùng ngày, tổ công tác công an xã Diễn Đoài tuần tra tại địa bàn phát hiện hai thanh niên chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn là kẻ trộm chó nên bám theo. Được vài cây số, hai thanh niên bất ngờ bỏ lại xe ở lề đường rồi mất hút.

Chiếc xe trong vụ án.

Từ biển số và số khung của chiếc xe, nhà chức trách xác định đây là chiếc xe của anh Sơn đã bị mất trộm vào chiều cùng ngày ở địa bàn huyện Quỳnh Lưu.