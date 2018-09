Trộm áo công an của bố rồi cướp tiền người đi đường

Có bố làm công an, hai anh em Sim và Sơn đã trộm cảnh phục của bố, giả danh công an xã, ra đường chặn xe để vòi tiền mãi lộ.

Cơ quan điều tra Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Hà (sinh năm 1989) và Hà Văn Bình (sinh năm 1990, đều ngụ xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân) về hành vi cướp tài sản. Hai anh em Đào Viết Sim và Đào Viết Sơn (cùng ở tuổi vị thành niên, ngụ xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), do phạm tội lần đầu, không phải chủ mưu và đang ở tuổi vị thành niên, công an huyện cho tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú.

Đầu tháng 9, tại quốc lộ 45 (thuộc địa bàn xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân), xuất hiện nhóm người giả danh công an xã, chặn đường xin tiền mãi lộ.

Theo hồ sơ điều tra, lợi dụng lúc bố là Đào Viết Đồng (công an xã) đi vắng, treo bộ cảnh phục trên móc trong nhà, Sơn và Sim đã lẻn vào lấy trộm áo cùng một chiếc dùi cui. Sau khi “chôm” được đồng phục công an xã, chúng giao cho Sim mặc. Cả nhóm tiến ra quốc lộ 45 để “hoạt động nghiệp vụ”.

Theo kịch bản, Sim mặc quần áo của bố đứng chặn xe, 3 đồng bọn còn lại đóng giả dân quân tự vệ. Nếu có “con mồi”, cả nhóm sẽ xuất hiện gây sức ép, dọa dẫm chủ xe, đòi tiền phạt. Nếu chủ xe biết điều theo gợi ý của chúng thì chúng sẽ tha cho đi, nếu không chúng sẽ đánh hội đồng và cướp tài sản.

Nguyễn Đình Hà và Hà Văn Bình cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Nghênh ngang trên quốc lộ một đoạn, chúng bắt gặp anh Lê Thiêm Đạt, đang trông giữ chiếc xe bất ngờ bị hỏng, đỗ trên quốc lộ. Sim tiến lại gần, dõng dạc xưng là công an xã cùng dân quân tự vệ đang đi tuần tra, yêu cầu anh Đạt cho kiểm tra giấy tờ xe, giấy phép lái xe và giấy tờ tùy thân.

Sim làm đúng theo những gì từng chứng kiến các công an xã làm việc, tưởng rằng con mồi sẽ phải ngoan ngoãn nghe theo, ai ngờ gặp phải người cứng bóng vía.

“Tôi tự biết mình chẳng phạm luật gì. Chỉ vì xe bị hỏng mới phải dừng đỗ trên đường, đang đợi người đến sửa. Vì thế, khi thấy công an xã tự dưng đến hỏi giấy tờ liên quan, tôi đã nghi ngờ. Lúc ấy, tôi nhẹ nhàng trình bày lý do dừng đỗ, nói mình không phạm luật nên không phải xuất trình giấy tờ. Cách hành xử thiếu thuyết phục, thái độ trơ trẽn đòi tiền mãi lộ, không giống với các đồng chí công an. Ngay lúc đó, tôi đã nghi ngờ bọn chúng là “công an giả”, nạn nhân nhớ lại.

Gặp người hiểu biết, chẳng có lý do gì để bắt lỗi, nhóm giả danh bèn nói thẳng, yêu cầu anh Đạt phải đưa tiền nếu muốn được yên thân. Anh kiên quyết không đưa tiền, thậm chí còn dọa: nếu cần thiết, thì cứ đưa về trụ sở làm việc.

Không dọa được anh Đạt, chúng xông vào đánh nạn nhân túi bụi. Chúng dùng tay chân, dây lưng, dùi cui, hành hung cho đến khi nạn nhân gục xuống, lục túi, lấy toàn bộ số tiền 300.000 đồng rồi mới chịu bỏ đi.

Tỉnh sau trận đòn hội đồng, nạn nhân vội tìm đến cơ quan công an trình báo. Nhận thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của việc những kẻ xấu giả danh công an cưỡng đoạt tài sản người đi đường, Công an huyện Thọ Xuân khẩn trương triển khai lực lượng điều tra.

Ngay trong ngày, hai tên chủ mưu là Nguyễn Đình Hà và Hà Văn Bình đã bị bắt. Biết đồng bọn bị bắt, anh em Sim sợ hãi bỏ trốn. Được người bố đi tìm, động viên, phân tích đúng sai, hai anh em sau đó đã ra đầu thú.

Ông Đào Viết Hồng, công an viên xã Xuân Sơn, bố của hai kẻ gây án, không giấu được sự xấu hổ, nói: “Đến giờ, tôi vẫn không thể tin hai đứa con lại bị bọn xấu rủ rê, làm chuyện động trời. Hai anh em nó dù có nghịch ngợm, hiếu động nhưng thường ngày cũng biết nghe lời cha mẹ, chưa có biểu hiện hư hỏng. Vậy mà cả gan ăn trộm áo công an của bố để làm chuyện bậy bạ. Từ hôm xảy ra vụ việc, dù vẫn đi làm nhưng tôi chẳng dám nhìn mặt anh em. Có lẽ phải nghỉ việc mới đỡ phần nào xấu hổ”, người bố chia sẻ.

Ông Hồng nhớ lại, hôm đó có chút việc riêng nên phải thay quần áo dân sự để đi. Ông nhớ rõ mình treo chiếc áo công an xã trên móc trong phòng ngủ, vậy mà trở về, đã chẳng thấy đâu. Lúc ấy, ông chỉ nghĩ chắc vợ mình mang đi giặt hay bỏ vào chỗ nào đó cho gọn gàng. Bẵng đi đến tối, một số đồng nghiệp chạy vào thông báo vụ việc. Ra trụ sở lại thấy cả lực lượng công an huyện, ông mới dám tin hai đứa con trời đánh đã trộm áo bố để gây chuyện tày đình.

“Là người thực thi pháp luật, tôi phải sống đúng theo tinh thần pháp luật, dù có là ruột thịt cũng không thể bao che. Tôi chỉ mong pháp luật xử đúng người, đúng tội, hợp lý, hợp tình. Bởi chúng còn nhỏ tuổi, chưa suy nghĩ đủ thiệt hơn. 'Con dại, cái mang', lỗi trước tiên là ở cha mẹ, đã không giáo dục chúng cẩn thận”, giọng người bố bùi ngùi. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Pháp Luật Việt Nam